居港日男列香港3大不可思議　廁紙放檯面、餐廳一款食物最衝擊！

不少港人都喜歡到日本旅行，但同時其實有不少人本人亦十分喜愛香港，甚至選擇在香港長住。日前居港日本女YouTuber阿May最近就拍片訪問一位6年前移居香港的日男Jun。除了分享他在港最喜歡的地方和食物之外，亦分享了來港後令他震驚的3件事。



（YouTube截圖）

居港日本YouTuber阿May「May in Hong Kong 私の香港生活」早前拍片訪問同樣來自日本的健身教練Jun。當中問到他在香港最愛的地方時，Jun表示他很喜歡普通的香港街景，讓他有一種進入香港電影世界的感覺。雖然沒有特別喜歡哪一區，但就鍾情舊樓。而旅客熱點維多利亞港因為會令他想起第一次來港的回憶，也是他最愛的地方之一。

Jun接著講到他移居香港的原因除了因為他太太是香港人，亦因他很喜歡香港電影。特別是《無間道》，甚至曾走訪電影中多個拍攝地。至於喜歡的香港美食，他表示自己最愛吃焗豬扒飯，每星期都會吃2至3次。第二樣是銅鑼灣鵝頸橋街市的叉燒燒肉飯加咖喱汁，而第三樣則是鴛鴦，指每家餐廳奶茶與咖啡的比例都有不同、很有特色。

之後Jun分享到自己不喜歡香港太潮濕。剛到香港時帶了一對自己很喜歡的鞋，沒想到幾個月後打開鞋盒竟發現它發霉了。在日本從未用過除濕機，但現在就要每天都開著抽濕機。

片中兩人亦談及來港後令他最震驚的事。Jun表示來港後第一樣令他驚訝的是餐廳竟然會有公仔麵，講到明明可以自己在家中煮來吃，難以理解為何會去餐廳吃。第二件事是到街市吃飯時竟看到有一捲廁紙在桌上。一開始他覺得食物與廁所用品放在同一個空間非常奇怪，但現在也已經習慣了。而最後一樣則是竹製棚架，「覺得好驚訝但係勁鍾意」，指日本人都很喜歡竹棚，自己每次看到都會想拍照。手機裏面甚至有一個「竹嘅棚架」相簿，大讚這項技藝「真係好靚」、「好似藝術品」。