港人山姆買¥30麻糬呻中伏！狂敲不銹鋼碟都唔爛　網民教一招還原

近來深圳大型超市山姆、Costco等深受港人歡迎，不少港人適逢週末紛紛走去掃貨。不過，日前出現不少山姆中伏的經歷。近日，有港人在社交平台分享在山姆超市買的麻糬包，打開準備吃之際大感中伏！硬身到猶如石頭般，甚至打向碟會發出啍啍聲！



FB截圖

山姆超市大受港人歡迎，不少港人為了大買特買都會抽空走一趟。近日，有港人在Facebook社團「山姆中伏分享Group」發帖分享中伏經歷。他買了一盒麻糬包，但回到家打開準備吃時，驚見麻糬包非常硬，與一般軟糯、煙韌的麻糬包完全相反。事主惋歎：「之前試過一次，覺得唔錯先再買，結果今日買嘅麻糬包，返到嚟先發現佢好硬」。

片段中可見，一個透明盒裝有約十多二十粒麻糬包，一盒售價29.8人民幣，價錢相當便宜。以香港普遍麵包店比較，同等價錢只有5至6粒。事主拿起一粒麻糬包，單手緊握麻糬包，但麻糬包毫無變形，相反從事主的手指頭可見他已非常用力。

事主見手握都沒有變化，他甚至進一步挑戰麻糬包的硬度，他手持同一個麻糬包將其擊向不銹鋼碟，同一個動作敲打了16次，每一次都十分用力，甚至連不銹鋼碟都發出哼哼聲，但麻糬包依然「包不改容」甚至連麵包碎都沒有，令他「無從入口」。

他無奈向網民求助可以如何處理，網民就教了一個方法令「石頭包」都可以變好吃，「氣炸鍋180度預熱3分鐘，噴少少水在包上面，然後焗5-7分鐘，就會好食」大部分大同小異的做法都是將包加熱，都可以令麵包回復原狀！事主照板煮碗「濕啲水焗返熱真係冇咁硬，不過就要食完一隻先焗第二隻，凍返小小又變石頭」結果非常有效。

《大叔的愛》劇照

網民笑言：「應該唔係用嚟食，係用嚟做擺設」、「好似打蛋咁」、「當磨腳皮石用呀」、「係咪買錯火山石？」、「係咪昨晚開咗抽濕機」、「你係咪買錯咗呀？呢啲係唔係麵包形鎚仔」