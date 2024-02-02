英國爆港人呃港人醜聞！地產鋪疑詐騙同路人買樓　被轟食人血饅頭

近日，有移英港人拍片怒斥一間由港人在英國開的地產公司，疑以一條龍的詐騙手法欺騙港人。有苦主更懷疑該地產公司老闆所聘用的測量師，並沒有驗樓資格，致不少港人業主收樓時才發現樓宇有大大小小的問題，最後苦主決定報警處理，據了解英國警方已調查事件，事件在移英港人團中廣傳。



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近日，一位移英港人Andy在其YouTube頻道「安迪工房」拍片，怒斥一間由港人在英國開的地產公司，疑以一條龍服務的手法詐騙港人。片中Andy綜合其受害友人的經歷和Facebook專頁「英國專頁打假師」提供的資料，去揭發疑是「港人呃港人」的詐騙事件。

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Andy在片中表示，很多移英港人都經由這間地產公司處理樓宇買賣，而出自該地產公司介紹的測量師，所發出的驗樓報告評分亦是近乎完美，但不幸地最後業主發現樓宇都出現大大小小的問題。「輕則漏水，重則樓宇結構有嚴重問題。甚至有一些個案係大家都聞風喪膽嘅日本虎杖」，更甚至當準業主到銀行做按揭時，「銀行先話比佢哋聽，根本就完全做唔到按揭，間屋仲比銀行blacklist咗」。

而Facebook專頁「英國專頁打假師」亦指該地產公司介紹的測量師一條龍式做驗樓及估價，收費約£700- £1200（約$7000-$12000港元）不等。該專頁指這些樓宇報告都好「靚仔」 ，但在業主收樓後就發現好多問題，例如屋頂漏水、牆身發霉、外牆入水、煙囪倒塌等，而驗樓報告中完全未有提及，樓宇亦根本無法出租。

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不少移英港人業主都驚覺事有蹊蹺，就去信「英國皇家特許測量師學會」（RICS）查核該位聲稱自己是RICS associate member的測量師。怎料，學會回覆發現他只是該學會的一名學生，並不是RICS的專業會員，並沒有專業資格驗樓及發出驗樓報告。Andy怒批「但係光頭仔（地產公司負責人）就聲稱自己係英國註冊工程師，咁冇理由連你都會唔清楚掛，除非你自己都係假啦。」

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不少業主在驗樓後都有繼續委託地產公司負責裝修。當業主在裝修時發現樓宇有問題，向地產公司質問「點解驗樓嘅時候會驗唔到呢？咁佢哋（地產公司）就會答驗樓嘅嘢由專業嘅測量師去做，佢哋只係一個普通嘅agent，點會知道咁多呢」，加上由驗樓、成交到裝修經已數月時間，「呢幾個月嘅時間都可以發生好多嘢，英國樓就係咁㗎喇」以此藉口敷衍一班業主。Andy揶揄地產公司的一條龍詐騙手法：「佣金先比你哋賺咗一浸，裝修再比你哋賺多一水，咁你哋真係冇得輸喎」。

Andy指他的一位單身移英港人朋友，花大半生儲下來的積蓄想在英國享受退休生活，同樣是經該地產公司買樓宇。在事件揭發後，朋友立刻聯絡地產公司問個究竟，地產公司的回覆卻是「事件仍在了解當中，會交由律師團隊處理。」甚至加多句「你間屋都住咗咁耐，如果冇事就得啦」令Andy不禁形容「真係難聽過粗口。咁照你哋意思，即係唔需要驗樓師，搵個試樓師就得。搵我朋友住幾年發覺冇事就ok，咁你使唔使出返糧比我朋友啊？」Andy更直斥他們的處事手法「認真我覺得你哋賺呢啲錢去買麵包，你連塊麵包都對佢唔住，你哋係冇資格食呢塊麵包，你哋只係食緊人血饅頭！」

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這間香港人在英國開設的地產公司在2017年成立，其官方網站亦標示公司有多名移英港人在內工作。而該位測量師同為他們的團隊之一，但測量師的資料在出事後已經在官網刪走了。Andy亦發現驗樓公司與地產公司是兩間不同的公司，朋友亦是將驗樓費直接交給驗樓公司，但驗樓報告卻是印著地產公司的名字。「咁就出現咗一個非常尷尬的局面，究竟這個假冒的測量師係呃緊我朋友定係呃緊地產公司呢？」理應這個情況是測量師欺騙地產公司，但地產公司亦向他們表明不會報警處理。

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故而令Andy報警告發這間香港人在英國開設的地產公司，亦是他們深思熟慮的決定。他指「人在他鄉，我哋根本唔想『自己人打自己人』，不過相信對方都唔會有呢個諗法」亦曾與該地產公司溝通相關事宜，「佢比我哋嘅感覺係唔會承認任何責任，更加唔洗旨意佢哋道歉」所以決定「唔需要再同佢哋（地產公司）客氣」。

即使深知需要十分花費時間和精力，去搜集相關證據，包括去信不同機構查核測量師身份、截取WhatsApp或Email對話內容等，亦務求「把握出擊」。而警方亦正式立案，將案件交由ActionFraud專門調查詐騙個件的部門處理。