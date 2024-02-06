鍾培生宣布派1000萬「益香港人」網民：若無藍剔以為是詐騙page

33歲富三代鍾培生因出錢出力舉辦拳賽而為人認識，也經常出PＯ拍片勁出位，繼日前美斯無落場踢波他即拍片稱特首李家超要為香港人討回公道，昨日再在社交平台出PO宣布派1000萬，不過網民的反應不太受落，更有人指以為他效率這樣高約到特首打拳。



鍾培生在社交平台豪晒多疊一千元現鈔.(FB截圖)

鍾培生不時豪晒現金，昨日（５日)他又在社交平台豪晒多疊一千元現鈔放枱面，更在帖文寫道枱上有一千萬港幣，「今年經濟唔太好，想spread more love 同支持我嘅人一齊贏，每人派兩舊($200) 」，不過當然唔係人人有錢攞，只有首3萬名followers並完成指定任務的人士，才可獲200元現金，若是培生培心Champs再多200元。文中更hashtag #鍾培生益香港人。

不過網民對於有錢派的「善舉」卻不以為然，「派200蚊幫唔到d 乜野，不如抽10個人派100萬會開心d」、「呢到全部1000紙，點派到200蚊？」、「如果呢個post冇藍剔會以為係嗰啲詐騙pag」，也有網民認為拎二百蚊的「手續」太過複雜而不感興趣。

美斯無落場他即嬲到拍片︰「我建議特首挑戰碧咸，打番場拳賽.」(影片截圖)

也有網民表示看圖以為鍾這樣快手，「出1000萬請特首打拳賽」。事源日前他跟父母滿心歡喜入場睇美斯，更購買數百元炸雞，事後美斯無落場他即嬲到拍片︰「我建議特首挑戰碧咸，打番場拳賽，為香港人攞番個公道！」鍾培生也在留言區表示，「佢地打得成嘅話，talter 出咗幾多我出幾多」，十分豪氣。