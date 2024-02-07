中國遊客住日本Airbnb極邋遢　房東睇CCTV揭惡行、網民：好丟架！

去旅行時除了住酒店，有不少人回為了省錢或更貼地體驗文化而選擇住Airbnb。日前有中國旅客到日本旅行時，就被揭在無通知狀態下增加入住人數，在民宿飲食後亦沒有清潔，大量廚餘、食物周圍亂放，猶如垃圾崗！



（小紅書截圖）

日前有在日本管理Airbnb的網民在小紅書上分享到有客人謊報人數入住，文中提及他們的大型民宿整棟出租可以住10個人。早前一組中國客人預約於2月2日至4日兩人入住，但到了入住當天，看CCTV竟發現有陸續10人以上進入，住客帶來的行李及嬰兒車甚至堆滿大門，明顯違反入住規則。

PO主表示房東已立刻聯繫客人，要求他們更改入住人數並支付住宿費差額。誰知即使房東及Airbnb平台客服多次交涉，客人依然已讀不回。雖然房東一度打算報警指控他們非法入侵，客人聯絡房東表示民宿是由朋友幫忙預約，但該友人沒有出席，因此才沒有收到房東及客服的聯繫。又解釋到其實本來打算兩大一小入住，但看到民宿很大，就決定呼朋喚友入住。最終客人們亦支付了8名成人3名小童入住的所欠費用。

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當以為事件就此完結，客人退房當日網民就上載了這組客人離開後，民宿內猶如「垃圾崗」般的情境，怒道「是不是付了房錢，就覺得破壞有理？！」，不滿客人使用完民宿內的物品後沒有回復原狀，更指他們將所有碗筷都拿了出來用，筷子亦少了5支。切瓜的汁水亦滴滿一地，令地板黏糊糊，乾後很難清潔。表示客人退房後他們一般清潔好整間民宿只需要4至5小時，但這次單清潔廚房就已經花了接近4小時。

從網民分享的照片中可以看到，廚房裏放著切了一半的蜜瓜，飯檯上亦擺滿用完的碗碟和煮食用具，還有香蕉皮、納豆、壽司等大量殘餘食物。民宿中各處亦有垃圾周圍亂放，垃圾桶滿瀉，垃圾亦完全沒有分類。

貼文引起網民熱議，當中有網民就講到Airbnb民宿有收取清潔費，就理應要負責所有清潔。又指Po主覺得他們惡意破壞是「妄自揣度」，「十個人住和一個人住的痕跡就是不一樣，除非事你先在網站上寫清楚退房時的衛生要求」，否則按自己主觀感覺判斷清潔度是「要不得」的行為，而且文中強調是中國遊客，有網民更懷疑在小紅書呃「流量」，質疑事件真偽。

相反亦有不少網民撐Po主，指租民宿時使用物品後歸回原位是常識，亦是基本禮貌。批評這組客人生活習慣明顯有問題，就算不要求完全恢復原狀，但「順手把垃圾扔垃圾桶是最起碼的吧」。認為這些例子讓其他房主看到會留下不良印象，甚至有機會令他們因此拒絕來自中國的旅客入住。大家又對這次事件有甚麼看法呢？