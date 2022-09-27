渣男安全期體外射精「8個EX都無事」App驚揭中等機會懷孕女生求救

有女網民向醫生表示，她男友經常在安全期啪啪啪後體外射精，更指之前的8個前度都沒有因此不小心懷孕。但她使用App計算月經及安全期，卻指有中等機會中獎，到底體外射精可否有效避孕呢？



《一路向西》劇照

一名女生最近在網上表示，她73小時前與男朋友啪啪啪之後，對方馬上抽出射精，「我曾經有體外射精懷孕的經驗，雖然不是跟現任，但男友跟我說他交往過8個女朋友都是這樣，沒有懷孕過。」

FB @蘇怡寧醫師

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她有使用App計算月經及安全期，離下次經期還有19日，而且安全期平時都很準，但當日App顯示她有中度機會懷孕，「我知道已經來不及吃事後藥了，可是我男朋友又好像不能跟我結婚，而且我也不一定能去吃口服墮胎藥」，所以求救如何令有BB的機會率降到最低。

《喜愛夜蒲》劇照

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蘇怡寧醫生近日在FB專頁分享這個案，他直言「沒有（可能降到最低）」，因為體外射精是「最省錢也最沒效的避孕方式」。蘇醫生表示女生起碼還有點常識，知道自己吃事後藥已經沒用，但如果男友與多個前度都是體外射精解決，而且沒有失敗過，醫生一針見血地建議「可以請他找時間來做個精液檢查」。

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