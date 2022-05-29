明明渴望著一份美好的愛情，心中希望對方會和自己一樣，為愛獻出所有，偏偏到頭來發現一切只是美夢一場，甚至乎對方不過是一個玩弄感情的騙子；又或者你為了心儀的對象不斷付出，可惜最後在他身邊的那個人都不是你。到底為何每次都錯付真心，而你愛的人卻永遠都不愛自己？ HKRD創辦人黃嘉如（Yubi）告訴你3大原因讓你陷入錯愛旋渦！



《當你沉睡時》劇照

無論是身邊的朋友還是自己，總有那麼一個人每次拍拖都遇著爛桃花，不是渣男／女便被人當水泡甚至工具人，最後落得一句「你是好人」的下場。偏偏這個人屢敗屢戰，卻始於走不出這個惡性的循環。

👉🏻 👉🏻 👉🏻姜濤VS豬肉檔阿威 誰是最強世一電眼？玄學家揭桃花眼4大特徵

其實事出必有因， HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如（Yubi）表示有3大原因解釋為何每次你愛的人都不愛你。第一是吸引力法則，若然你是一個負能量爆燈的人，別想像自己能吸引一個陽光大男孩，因為你並沒有能夠吸引對方的特質。再者，女孩子們很容被電影或電視劇的浪漫情節所誤導，而選擇一個難以相處，不適合自己的人！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片放大看：為何永遠錯付真心的3大原因吧！👇🏻👇🏻👇🏻

+ 2

有不少人因為渴望被愛，反而在愛情的關係上受盡傷害，其實拍拖依家嘢若要遇到一個合適的人並不是易事，與其為拍而拍，倒不如寧缺勿濫，緣分到了自然會來，一個人也可以活得很快樂！

👉🏻 👉🏻 👉🏻驗孕驚見兩條線男友命禁慾3年 女生難忍求助網民教爆笑一招自救

同場加映：出POOL｜每天噓寒問暖見面卻尷尬？5大原因追港女勿日日WhatsApp

無論是利用WhatsApp、Instagram、交友平台還是其他網上的途徑，有不少人在認識新對象時都是先從互相send message開始，而且天天不斷。然而，明明在WhatsApp裏無話不談的你們，到了真實見面的時候卻又相對無言，尷尬非常。HK Romance Dating極速約會公司配對顧問張惠萍（Anita）表示其實每日WhatsApp非但不能讓感情升溫，相反會令溫度下降，除了因為純文字沒有語氣容易令人誤會外，每日WhatsApp會急速消耗話題，結果「出到嚟冇計傾」！

點擊連結看全文：出POOL｜每天噓寒問暖見面卻尷尬？5大原因追港女勿日日WhatsApp