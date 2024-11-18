面相｜花心有樣睇？小心8大渣男面相　有這特徵千萬別選做老公！

在愛情路上總會遇到一兩個渣男，但如果可以避免，相信大家都不會想經歷心傷。其實從面相中我們就可以看出究竟對方是不是一個花心男。有日本占卜師就分享了8大渣男的面相，若遇到這種特徵就要及時避雷啊！



（《星降的夜晚》劇照）

日本占卜師ましろ曾在網站hapy上分享8大渣男面相，若有這些特徵就有很大機會是會花心、出軌的負心漢。當中有一種特徵的男性對慾望特別弱，極容易搞出麻煩，例如外遇、亂洗屋企錢等等。到底是甚麼面相呢？

8大花心渣男面相特徵

【1】四白眼

「四白眼」代表眼珠細、上下左右都能看到眼白的男人。他們是那種無法克服本能、對慾望較弱的人，所以容易搞出麻煩，例如外遇、亂洗屋企錢等等。而且他們個性也比較消極，性格上有較多問題，容易因看不慣對方的言行，而對對方懷有單方面的怨恨等。

【2】倒三角臉型

男人的臉型會反映他的真誠度。因此雖然倒三角臉型雖然較多美男美女，聰明有有頭腦，但他們亦有自尊心太強、任性、傲慢的一面。而且因為習慣受人歡迎，亦有較高機會會出軌。

【3】上揚眉

男性的眉毛象徵能量、男子氣概。但要小心眉尾揚起的人，他們比較脾氣暴躁、又神經質，和他們在一起時間長了自己也會感到壓抑。

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【4】額頭窄

額頭窄的人往往對人較多偏見、心胸狹窄。對小細節很講究，硬要強加自己的想法，所以和他們一起生活可能會很有壓力。

【5】鼻樑窄

鼻梁窄的人比較冷漠，比起另一半，會傾向於把自己放在第一位，容易令對方感到被冷落。

【6】鼻翼窄+鼻頭尖

鼻翼窄、鼻頭尖的人比較沉穩、有個性，但因為他是喜歡走自己的路的人，所以可能沒有想要建立家庭的想法。對於希望能一起分工理家的女性來說，就可能不太適合。

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【7】嘴角向下

嘴角下垂的男人則往往喜怒無常、神經質，和他們在一起時可能會被利用。而嘴唇厚的人雖然在視覺上可能較有吸引力，但忠於自己的慾望。當他喜歡你時不會出軌，但要小心他可能會因屈服於自己的慾望而轉向其他女人。

【8】下巴尖

下巴象徵著經濟穩定性，而下巴尖的男性運氣較差，容易在金錢方面遇到麻煩，例如中年後突然失業，所以要多加小心。