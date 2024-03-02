遊日注意｜居日KOL列居酒屋7大黑店特徵避雷　連當地人也不敢去！

不少香港人都會放假去日本玩，若想體驗日本文化大家都必會去居酒屋，不過偶爾也有新聞報道報道居酒屋劏遊客事件，究竟有甚麼特徵才知哪間才是黑店呢?有居住在日本的KOL近日就在社交平台分享居酒屋黑店的7大特徵，愛到日本旅遊的朋友就要小心喇！



《東京白日夢女》劇照

「日本人的歐吉桑」在FB上發文，指出７個日本人避免上了地雷居酒屋的方法，更列出７大黑店特徵，更指如果符合至少3個以上條件，熟悉鬧區的日本人不太敢去。

1.位於東京新宿・新橋・渋谷・池袋、名古屋市栄・錦三、大阪難波的 非連鎖店。

2.店在地下或者二樓以上

3. 〇〇吃到飽(最危險 肉寿司跟生火腿)

4.全室個室(單間・隔間)，沒有吧台座位

5.海報上，店名有改過的痕跡(或者常常改名)

6.街頭拉客介紹

7.店名有非常豪華的漢字(單詞)

「日本人的歐吉桑」強調，第3、5、6點尤為重要，應該特別小心。此外，不少居酒屋都會強制客人消費下酒菜，基本上一坐下，店員就會馬上送下酒菜。歐吉桑表示，其實遊客是可以跟店員說不要下酒菜。不過歐吉桑也指店方會不願意服務拒絕下酒菜的客人，特別是個人經營的傳統居酒屋，這點大家也要注意。