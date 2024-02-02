港漂內地女香港送外賣嘆世態炎涼　兩特徵必受歧視？網民：玻璃心

自從疫情過後，有不少外賣平台進軍香港，香港人都改變生活習慣並開始依賴叫外賣，但原來刻苦耐勞的外賣員都會被歧視。近日就有位港漂內地女在港送外賣感世態炎涼，並稱自己因送外賣而受冷眼。



小紅書截圖

近日有港漂內地女在社交平台小紅書以「我在香港送外賣，遍嘗世態炎涼」為題，大呻自己在香港送外賣被人歧視的經歷，事主雖然第二次送外賣只有三單，一個小時便輕鬆賺取$88 ，表示「比上一次輕鬆多了，但受到了冷眼」。

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事主表示自己被高端屋苑物業冷眼相待，當天自己的穿搭較像上班族，剛進去物業時保安還算客氣，「知道我是來送外賣就挺警覺，問我送到哪裏，那個房間等等」，事主覺得自己說了普通話之後，保安態度明顯變差，登記身份證後交還更是直接拍在桌子上，事主在送外賣上高層時問路，「lobby的管理員沒有回應，很冷漠的刷卡按了電梯」、「生怕我闖入去，冷冰冰的說我不可以隨便走，然後指了正確的方向」。

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事主感嘆「普通話加外賣員是原罪」，第一次感受到體力勞動者受到的歧視，平時自己在日常生活中都會亮明身份與人相處，所以並不會感受到被輕視，「但如果無力改變身份，只能承受不被尊重」，事主雖然可以回歸本職，但感到最難受和無奈的是「廣大的外賣員，或者體力勞動者承受不公正的眼光是冷劍」，表示真正的文明應該是力量大對力量小的尊重，例如車讓人，不應先敬羅衣後敬人。

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事件一出後隨即引來兩地討論，有部份網民認同事主說法，「香港人是我見過唯一要人讓車的地方」、「來到香港就要努力學習廣東話」，但也有絕大部份網民認為做保安亦很悲哀，不認同事主說法，「你再調換一次身份當保安，你會發現他們真的閒，但缺尊重，業主什麼樣的人都有，保安經常忍氣吞聲，而悲哀的人需要在更悲哀的人身上尋找平衡，所以他們會把業主那兒受的氣轉到為難外賣員、快遞員、保潔這些，他那點小權力能管到的人身上。 」、「保安很多都是12小時工作，本身也好累。如果從他們的角度出發的話，對你熱情又能怎麼樣？」、「做什麼服務業的都會受人冷眼，你就擺爛穿的乾淨就行了，用自己手腳賺的錢，又沒偷沒搶」、「不用太敏感啦」、「玻璃心」、「你真是無聊，你說普通話人家都歧視你？你送外賣人家就歧視你，故意製造矛盾，人家看到你要跪下才不是嗎？」