82歲老伯桑拿室突捏42歲中年大叔乳頭！被捕後自爆犯案奇葩原因

別以為年輕人才要擔心被非禮，其實任何年齡、性別都有被非禮的危險！日前（2月7日）日本便發生了一件非常離奇的案件，1名82歲老伯竟然非禮1名42歲大叔！老伯被捕後，還說出了非常奇葩的原因！



別以為男人就不用防範被人非禮！（《大叔的愛》劇照）

據KKT熊本縣民電視台報導，當地2月7日下午2時10分，發生了一宗非常離奇的案件。有一名82歲無業老伯涉嫌在熊本市東區一家溫泉設施內的桑拿浴室觸摸一名42歲大叔的乳頭，因涉嫌未經同意的猥褻罪被捕。據受害大叔指，起初他獨自在桑拿浴室，「有一個男人進來，我以為是膝蓋撞到身體，當我抬起頭時，他捏住了我的左乳頭。」

到底這位82歲的老伯為什麼要捏住42歲大叔的乳頭呢？他承認了大叔的指控，至於伸手摸大叔乳頭的原因，他就說：「我用左手摸了他的左乳頭。因為乳頭就在我面前，所以我摸了它，也不知道動機是什麼。」雖然老伯不清潔自己的動機是什麼，但他也因涉嫌未經同意的猥褻罪被捕。

大部份網民都對這宗案件感到莫名奇妙，部份爆笑留言：「是當做扶手捏住乳頭」、「又是基佬的犯罪行為嗎」、「老伯GAY VS大叔GAY」、「有品味」、「可以推測那個是非常H的乳頭」、「如果是經過同意的猥褻就沒事」、「現在是40幾歲的大叔也要防範性犯罪的時代了嗎」，不過也有網民同情老伯，部份留言指：「他82歲了，可能有老人癡呆症。」