多圖｜21歲學霸月野有菜日本選美奪冠　由寫真美女進軍娛圈變新人

日本許多寫真偶像，年紀一到就被自然淘汰，說來殘酷卻也相當現實。日本美少女月野有菜從選美比賽冠軍出身，陸續擔任過模特兒和寫真女星，去年開始她將演藝觸角延伸至戲劇圈持續發展，大學就讀法學院的月野有菜可以說是「有顏也有腦」，全新的演員身分讓她在藝能界中持續創造出更多不同的火花，潛力備受外界期待。



#女高中生制服選美比賽奪冠

今天要介紹的清新美少女月野有菜，是日本知名的模特兒、演員兼寫真女星，她在 2002 年出生於大阪，中三時讀了姐姐的知名時尚雜誌《 Seventeen 》，開始對模特兒工作產生興趣。

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月野有菜高三時參加《週刊 YOUNG JUMP 》舉辦的女高中生制服選美比賽，一舉獲得冠軍，等同於獲得演藝圈門票，月野有菜不久後也從高中畢業，進入法學院專業學習，展開精采人生。

#超人氣封面女郎

求學期間兼職模特兒工作的月野有菜在 20 歲那一年再次參加《週刊 Young Jump 》「 Seikore ’20 」比賽，二度獲得大獎，憑著甜美臉蛋、火辣身材和清純氣息，登上了《週刊 Young Jump 》雜誌封面。

緊接著月野有菜陸續稱霸《 花花公子 PREMIUM》、《FRIDAY》…等雜誌封面，身高 167 厘米的她身型高挑纖細，前凸後翹的三圍勾勒出火辣辣的 S 型曲線，月野有菜不單只有性感魅力和甜美風采，渾身還散發出純淨的透明感氛圍，百變魅力令男、女粉絲都相當著迷。

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#以演員身分繼續闖蕩演藝圈

這位清新兼具性感魅力的美少女在 20 歲生日將藝名正式改名為「月野有菜」（舊藝名三野有菜），之後她與索尼音樂簽約，並在今年開始嘗試演戲，以演員身分繼續闖蕩演藝圈。

今年春季開始的《我們甜蜜的早餐》、《 Yurei in Lov e》、《從背後就能明白》…等影劇作品中都能夠看到月野有菜的身影，今年 21 歲的她不甘於只擔任模特兒、寫真偶像，讓我們一起期待她未來在戲劇之路上的表現吧！

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