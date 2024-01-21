38歲初戀女神滿島光IG晒童年照「天生美人胚子」證實由細靚到大

日本人氣女星滿島光以空靈氣質和清純美貌獲封「初戀女神」，近期她在 Instagram 曬出一系列童年時期的珍貴寫真照，紀念已故攝影大師筱山紀信，也讓女神從小美到大的出眾顏值再次引發外界驚嘆！



#「空靈女神」滿島光曬出童年照

以Netflix日劇《First Love初戀》再創演藝事業巔峰的日本女星滿島光，憑著純淨氣質被封為「空靈女神」，受到無數觀眾喜愛。

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近期滿島光在Instagram突然曬出一系列童年照，無論是稚嫩的兒童時期，或是青澀的青少女時期，都顯露出混血高顏值，一展過人的純天然美貌。

#青澀模樣全收錄在寫真集《 Girls’ Okinawa 》

照片中的滿島光年僅11歲，從小在沖繩長大的她，曾被視為是安室奈美惠的接班人，青少女時期就擁有超齡的女神風采，在這系列寫真當中，還有與演員弟弟滿島真之介的合影，壓箱舊照相當珍貴。

滿島光這一系列青春無敵的寫真全都收錄在寫真集《 Girls’ Okinawa 》，由攝影大師筱山紀信掌鏡，然而筱山紀信已在今年1/4與世長辭，享壽83歲，一代攝影巨擘逝世，在日本藝能界引發群星喟嘆。

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#紀念已故攝影師筱山紀信

日本攝影大師筱山紀信在70年代發表前衛的裸體寫真集《NUDE》震撼業界，他曾經幫知名作家三島由紀夫、人氣偶像山口百惠、以及傳奇巨星披頭四成員 John Lennon與小野洋子留下經典一瞬，就連「初戀女神」滿島光也曾是他鏡頭下的謬思。

在筱山紀信無數經典的攝影作品當中，又以幫當年年僅18歲的宮澤理惠拍攝露點寫真《宮澤理惠篠山紀信Santa Fe》最為引發轟動。近日滿島光在Instagram以筱山紀信掌鏡的青春系列寫真以表哀思，說道：「很高興能夠遇到如此無可取代的人，我無法停止流下感激的眼淚」。

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