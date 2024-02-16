日本梅毒風俗女檢測造假　帶病往多地賺錢！網民：會生化危機嗎？

近年日本患梅毒患者人數急升，去年診斷患上梅毒的患者人數更創歷史新高，現今是當地最受關注的社會問題之一。日前有日媒就爆出有任職風俗店的女生，患上梅毒後為繼續工作竟交假文件通過健康審查，引起網民熱議。



日本梅毒患者的人數呈增加的趨勢，由2021年的7,978人升至2022年的13,228人，2023年更達到14,906人創歷史最高紀錄。日本「週刊文春」報導指，梅毒以歌舞伎町為中心蔓延，當中有不少女患者都是為了供養牛郎而賣身賺錢，最終患上梅毒。

日前一名前風俗女A小姐就向「週刊文春」爆料指，任職風俗的友人B為了同居牛郎生日活動的「香檳塔」需要約1000萬日圓（約港幣51.9萬元），若不能繼續工作，就難以籌得所需資金。因此聯絡A小姐，請她以B的名義接受梅毒測試，以獲得陰性結果，讓自己可以繼續在風俗店工作賺錢。

A小姐講到友人B以「使用假名接受檢測並不構成犯罪」遊說她以自己的名義接受測試，並給她52,000日圓（約港幣2,698元）作交通及檢查費用；扣除實際檢查費後「酬金」約有2萬日圓（約港幣1,038元）。因性病是自費檢查，無需提供保險卡及身分證明，A小姐用友人B的名義和手機號碼在診所登記接受檢測後，當日就將網上檢查結果的編號和密碼從LINE交給友人B。

相信友人B之後用A小姐的陰性結果作證明，前往關東北部、北陸、東海和九州地區多家風俗店賺錢。「週刊文春」直接向友人B詢問事件真偽時，她表示指控「毫無根據」，但承認於風俗店工作。不過若是如此，無需A小姐代替她去檢測，A小姐從友人B收到治療藥的圖片也難以解釋。

A小姐講到，看到梅毒數字上升的新聞後對自己的行為非常後悔，希望友人B亦能反省。有經營風俗店的負責人就表示，他們沒有辦法檢查梅毒測試結果的真偽，只可以相信女生們提供的資料。愛知醫科大學感染科的三鴨廣繁教授嘆指實際上找「替身」接受檢查的確可行，亦難以追究。

事件震驚網民，當中有不少人譴責風俗女的做法，「明知自己有性病仲繼續返，應該要吿佢傷害罪、拉去坐監！」。亦有不少人關注到梅毒的潛伏期可以長達3個月，期間客人若與其他人有親密接觸就很容易會無意地將病毒散播出去；不幸染上梅毒的人亦難以追究。形容狀況如同電影《生化危機》，而風俗「做法比雨傘公司早期所做的一樣可怕」。認為不論是風俗女、客人，還是一般人，都應定期作檢查，以免染上梅毒而不自知。

梅毒不僅可以透過性交傳播，還可以透過口交和接吻傳播。初期症狀較輕微，潛伏期内甚至會毫無病徵。當中病徵包括出現下疳、紅斑、感冒症狀、淋巴結腫大及生殖器官潰爛等等。若未能及時發現自己染上梅毒或放置不管，有機會導致主動脈瘤、認知功能下降等問題；是一種嚴重的性病，越晚治療越困難，絕對不容輕視。