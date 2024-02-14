薛家燕新年遇龍心被突襲「有無同我細佬謝霆鋒打招呼」妙回獲激讚

網絡紅人龍心（剋龍）向來行為出位，日前他在其IG上載一條短片竟驚見薛家燕，從短片中所見家燕媽媽對著鏡頭拜年，期間二人也有互動，龍心更向她「突襲」：「有無同我細佬謝霆鋒打招呼？」不過行走江湖多年的家燕媽媽也反應超快妙回應，網民不禁讚歎家燕媽媽轉數超快。



IG@dragonslayer.unicorn

龍心向來言行出位，繼去年參與鍾培生搞的拳賽，又在小紅書開帳戶做愛國KOL，日前大年初三更現身馬場，不少市民更認得他爭相跟他合照。期間他巧遇薛家燕，更立即跟家燕媽媽拍片同大家拜年，在片中龍心指要跟家燕媽媽拍段影片，家燕媽媽也相當識做，在鏡頭面前向大家拜年「恭喜發財，萬事勝意，心想事成」，龍心也在片中向家燕媽媽祝願「身體健康龍馬精神」，惟龍心語畢卻突然話風一轉，問家燕媽媽「有無同我細佬謝霆鋒打招呼？」，由於事出突然，家燕媽媽「吓」了一聲，但已立即回過神來妙回:「啊！原來係你細佬！哈哈哈哈哈哈！恭喜！恭喜！」

龍心未有就此「罷休」，再道「好耐無見過你，我由細個睇你啲片睇到大！」家燕媽媽反應奇快，也直接說「我都係睇住你大！哈哈哈哈哈哈！」及後有人跟家燕媽媽說話，短片也就此完結。

該短片在網上瘋傳，不少網民對家燕媽媽竟出現在龍心的短片內感震驚，但也激讚她反應迅速，「家燕媽媽果然出開大場面，腦筋急轉彎快到不得了」、「好搞笑」、「家燕媽媽幾Ｘ敷衍你」。

46歲的龍心原名叫林克霖，現時被控3項「在選舉中作出舞弊行為，在選舉申報書內作出明知或理應知道屬虛假或誤導性達關鍵程度的陳述」罪及3項「企圖欺詐」罪。他首次提堂時僅被控兩罪，其後遭加控4罪，現時案件仍在審理中。