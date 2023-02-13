情人節｜網選最尷尬撩女20金句「知唔知依家幾點？」答案嚇走女生

情人節就到啦!有心儀對象的男士們準備好怎樣與那個「她」表白了嗎?未有心儀女仔的男士們亦不要緊，於情人節當天，都不妨到外面認識一下新朋友!有時候男士們會想說一些情話，攻進女孩的心，但這些浪漫情話，分分鐘是你的「超級減分位」，甚至讓女孩從此「怕了你」!究竟哪些情話金句是女生們的「地雷」呢?



《三流之路》劇照

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想要認識女孩或是向她表白，相信男生們都會準備一些「情話」猛烈進擊女孩的心，令其有心動的感覺，但情話這種東西卻是最危險的語言，若選擇錯誤，女孩的心動，分分鐘會變「心寒」!日前網民就於連登討論區中盤點令人「尷尬到痹」的撩女語錄大全，句句一聽到都會你打晒冷顫，《開罐》記者為此精選了20句尷尬到爆的撩女情話，讓男生們能避開女生們的地雷，精準進攻女孩的心!

👇👇👇20句尷尬又難頂到爆的撩女情話👇👇👇

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20句尷尬又難頂到爆的撩女情話

1.

最近有謠言說我喜歡你，我要澄清一下，這個不是謠言。

2.

問:你怕唔怕麻煩？

答:「唔怕。」

問:咁麻煩你可唔可以同我一齊？

3.

我缺少樣生活必需品。

缺少咗你。

4.

問:情人眼裡出什麼？

答:「西施？」

問:不，係出現你。

5.

知唔知依家幾點？

依家係我哋幸福嘅起點。

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6.

我訂的東西到現在還未來。

我訂了我們的未來。

7.

問:世界上最好嘅門係咩門？

答:「缺一門？星門？」

問:我們。

8.

希望你快啲學識游水，因為我只想跟你未來浸在愛河。

9.

問:我們玩123木頭人吧。

答:1,2,3 我輸了。我心動了。

10.

跟你玩捉迷藏我一定會輸，因為喜歡一個人藏也藏不住。

11.

你近視好似深咗。如果唔係點會睇唔出我好鍾意你。

12.

問:你係唔係又肥咗？

答:「你講咩呀你？」

問:唔係點解你喺我心入面嘅分量越嚟越重？

13.

留意到你又肥咗。

因為你瘦嘅時候入咗嚟我心入面，而家肥到kick住咗，出唔返去。

14.

我有兩個心願。

喺你身邊同你喺身邊。

15.

我係九你係三。

除咗你都係你。

16.

人嘅心臟係喺左邊。

但我比較特別，我喺你嗰邊。

17.

鍾意你嘅人好多，唔爭我一個。

但我愛嘅人好少，只得你一個。

18.

問:你係咩型血?

答:A型

問:唔係，你係我既理想型

19.

問:你屬咩生肖?

答:鼠/牛...

問:你屬於我

20.

呢3點係我哋幸福嘅起點，希望可以同你一齊行到幸福嘅終點。