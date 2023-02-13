情人節｜網選最尷尬撩女20金句「知唔知依家幾點？」答案嚇走女生
情人節就到啦!有心儀對象的男士們準備好怎樣與那個「她」表白了嗎?未有心儀女仔的男士們亦不要緊，於情人節當天，都不妨到外面認識一下新朋友!有時候男士們會想說一些情話，攻進女孩的心，但這些浪漫情話，分分鐘是你的「超級減分位」，甚至讓女孩從此「怕了你」!究竟哪些情話金句是女生們的「地雷」呢?
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想要認識女孩或是向她表白，相信男生們都會準備一些「情話」猛烈進擊女孩的心，令其有心動的感覺，但情話這種東西卻是最危險的語言，若選擇錯誤，女孩的心動，分分鐘會變「心寒」!日前網民就於連登討論區中盤點令人「尷尬到痹」的撩女語錄大全，句句一聽到都會你打晒冷顫，《開罐》記者為此精選了20句尷尬到爆的撩女情話，讓男生們能避開女生們的地雷，精準進攻女孩的心!
👇👇👇20句尷尬又難頂到爆的撩女情話👇👇👇
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20句尷尬又難頂到爆的撩女情話
1.
最近有謠言說我喜歡你，我要澄清一下，這個不是謠言。
2.
問:你怕唔怕麻煩？
答:「唔怕。」
問:咁麻煩你可唔可以同我一齊？
3.
我缺少樣生活必需品。
缺少咗你。
4.
問:情人眼裡出什麼？
答:「西施？」
問:不，係出現你。
5.
知唔知依家幾點？
依家係我哋幸福嘅起點。
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6.
我訂的東西到現在還未來。
我訂了我們的未來。
7.
問:世界上最好嘅門係咩門？
答:「缺一門？星門？」
問:我們。
8.
希望你快啲學識游水，因為我只想跟你未來浸在愛河。
9.
問:我們玩123木頭人吧。
答:1,2,3 我輸了。我心動了。
10.
跟你玩捉迷藏我一定會輸，因為喜歡一個人藏也藏不住。
11.
你近視好似深咗。如果唔係點會睇唔出我好鍾意你。
12.
問:你係唔係又肥咗？
答:「你講咩呀你？」
問:唔係點解你喺我心入面嘅分量越嚟越重？
13.
留意到你又肥咗。
因為你瘦嘅時候入咗嚟我心入面，而家肥到kick住咗，出唔返去。
14.
我有兩個心願。
喺你身邊同你喺身邊。
15.
我係九你係三。
除咗你都係你。
16.
人嘅心臟係喺左邊。
但我比較特別，我喺你嗰邊。
17.
鍾意你嘅人好多，唔爭我一個。
但我愛嘅人好少，只得你一個。
18.
問:你係咩型血?
答:A型
問:唔係，你係我既理想型
19.
問:你屬咩生肖?
答:鼠/牛...
問:你屬於我
20.
呢3點係我哋幸福嘅起點，希望可以同你一齊行到幸福嘅終點。