Uber司機接單後原地唔郁　網紅爆粗：搭的士入嚟搵你！結果超爆笑

不少人趕時間都有Call車的習慣，YouTube網紅「顏色教練」日前在instagram分享了一個「拒載」的經驗。早前，他在Uber平台Call車，但司機接單後一直停留在原處沒有任何動靜，他等待15分鐘後開始生氣：「玩野嗎？」



現在很多人都會Call車出入。（示意圖 ／ Unsplash圖片：Vlad Kutepov）

顏色教練在原地等了15分鐘仍未見司機有任何動靜，眼見司機一直停留在原處，覺得司機存心「玩嘢」，等了半個小時仍未見動靜後，他嬲到決定坐的士去找司機理論，「而家搭的士入嚟，搵你X你老豆」。他坐的士衝到司機所在處，事隔一個小時，他才發現司機根本不在車內！「臭x，X你老豆祖宗十八代，唔x車我咪出聲，REPORT硬你老母臭X」

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有網民把他的Instagram截圖，並上傳到facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」，網民都被他激動的行為爆笑，「佢用咗一個鐘時間去搵個女司機」、「最正係樓主，真係搭車走過去搵佢」、「見人後生女司機，搭唔到發爛渣？」、「痴漢，完。」、「樓主真係好得閒」、「應該同佢部車拉下花啦，唔係點下度氣呀」、「原本想去邊？call得車唔係趕時間？仲有時間搵返司機，你係得嘅」

自動接單功能惹事

到底司機為何要玩弄他呢？有網民留言指，該名司機「應該係返屋企無熄Uber，又較咗自動接單」，原來Call車平台有自動接單功能，大部份車主都會開自動接單，所以司機根本不知道自己已經接單，有眼利網民回應「好明顯啦，泊好咗車，鏡都收咗一隻，車入面又無人。」