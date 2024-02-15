前童星中森心心奈下海　偶像變AV女優大戰清水健！被揭曾拍無碼片

日本每個月都有不少AV女優出道，除了素人之外，也有不少女生是由偶像轉型拍AV。日前有AV片商公開下月發售的片單時，當中一位新人女優就引起網民熱議。因為她不僅曾是一名偶像，還是一名童星！



（FANZA截圖）

日本AV片商S1日前公佈3月新作清單，當中包含一名新人女優的出道作。她的名字叫中森心心奈（中森心々奈），按片商的介紹指她今年20歲，在8歲的時候聽媽媽推薦開始學跳舞。翌年她就出演了某糕點企業的廣告，11歲時參加某偶像選拔賽成為冠軍，13歲與事務所的契約完結，就展開地下偶像的生涯。高中一年級時上京，成為東京另一隊地下偶像團體的成員，17歲時達成在大型場館演出。18歲時因為感覺難以兼顧偶像活動和學業而引退，兩年後的現在便以AV女優的新身分重回幕前。

將於3月12日正式發售的作品（番號：9sone090）中，中森心心奈穿上藍色三點式大騷傲人身材，亦與清水健等數名男優有對手戲。不過令網民最關注的，並非是她的造型，也不是片中的對手，而是她豐富的資歷。不少AV女優的出身都非常秘密，年齡、身高、出生地等資料不實也是常有得事。不過中森心心奈與眾不同似乎無意隱藏，網民根據片商提供的資料輕易地就將她「起底」。

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翻查網上資料她9歲時出演福岡著名糕點店「ひよ子本舗吉野堂」的廣告，並作為「HYK Kids」參與宣傳活動。11歲時則是參加「星光樂園Dream Girls Audition」後獲得偶像組冠軍，同年出演女團「Prizmmy☆」的MV。至13歲時展開自己的偶像活動，加入地下偶像團體「KissBeeYouth」，並於2017年11月12日退出。2018年亦曾參與女團「SUPER☆GiRLS」的選拔，但最終因未能兼顧偶像活動和學業而退出。雖然之後高中時機的活動並不清晰，有網民就翻出她於2023年曾在無碼AV網站FC2以「まゆ」的名義，與無碼賣家合作拍過幾部作品。「まゆ」與中森心心奈左眼上方的一粒痣，相信就是她本人。

（FANZA截圖）

中森心心奈豐富的經歷令作品的討論度極高，即使未正式發售已有很多粉絲預約作品，令她的處女作登上FANZA銷售榜第1位。