苦主網購YouTuber蘿蔔糕呻中伏　變水帶酸！網民：用腸胃交智商稅

新年一到，家家戶戶都會買賀年食品過節。近日，有網民在社交平台發帖，他指在網上購買了YouTuber「白兵」出售的蘿蔔糕回家過年，怎料父母進食後出現肚痾，大呻中伏！店家承認出錯並用一個方法補鑊。



《燦爛的外母》劇照

近日，有網民在連登發帖，指在網上購買了YouTuber「白兵」出售的蘿蔔糕回家過年，家人正打算煮蘿蔔糕食，打開盒可見一個白色蘿蔔糕，底層有蘿蔔絲。但煮好放上碟後，蘿蔔糕呈出水狀態，甚至形成泥狀，非常稀。

但估計家中老人沒有多疑糕點是否壞掉就進食，而網民的媽媽進食後就指：「真係好難食，以後唔好買網上嗰啲嘢啦。嘥曬啲錢」不幸地父母進食過後都出現肚痾跡象。而該位網民得知父母進食「白兵」的蘿蔔糕而不適後，就在社交平台發帖表示中伏。

FB截圖

YouTuber「白兵」亦有在社交平台作出回應，他承認今年出售的新年賀年食品在運送過程中出現問題，更形容是「花式出事」。他指蘿蔔糕送到順豐時，因其貨倉過冷，令蘿蔔糕的水份結冰，破壞了食物的結構。再經食客解凍就會令蘿蔔糕散開，加上水份溶解容易令食物變酸，導致該批的蘿蔔糕都變壞。

他亦為此向食客補償：「責任就一定全在我身，所以任何有投訴，無論係味道、運輸途中出嘅錯，小弟都會負全責」他亦改用即日送件的運輸方式，及開放預約予貨品出現問題的食客免費換取蘿蔔糕，甚至極具信心表示「仲可以即場煎埋俾你食，俾客人知道我地食物嘅真正質素」

FB截圖

不過都有網民的焦點落在食物本身的質素：「咩蘿蔔糕嚟，咩料都無嘅，不如去街市買條蘿蔔自己咬」、「成嚿白色？剩係粉乜料都冇？」、「見到都唔想食啦…咁都夠膽死賣比人食」、「望落好似得粉冇蘿蔔」、「用腸胃交智商稅」、「唔講唔知係蘿蔔糕」。

YouTuber「白兵」亦有回應：「其實我完全唔care連登仔點鬧我，否則都唔會做到今日。只係今日我呢個channel已經唔係淨係我一個人嘅事，同時我都知我係一個惹火嘅人（唔係性感嗰隻，係嬲打嗰隻）所以我知我只要行差踏錯半步，就一定有一棚人衝出嚟落井下石兼且往死裡打，而今次呢件事，雖然只涉及少量客人，但係我亦都只可以做嘅係盡全力補償。」向食客以示誠意和歉意。