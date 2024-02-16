內地女叫吉野家外賣驚見全生食　小紅書問：香港餐館打包都是生？

雖然叫外賣很方便，但外賣食物出「意外」都屢見不怪。近日，一位內地女在社交平台發帖，她稱在香港買了一份外賣，到了一個公園打算食外賣時驚現全部都是生的食材，向網民求解餐廳的餐點為何沒有煮熟，網民一眼認出這份外賣，惹來網民爆笑！



小紅書截圖

近日，一位內地女在小紅書發帖，她稱在香港的一間餐廳點了一份外賣，待店員替她打包好之後，她就手抽著一袋平平無奇的外賣到附近公園。正準備享受午餐時，一打開卻驚見袋內包好的一份份食材都是生的並未經過煮熟。令她非常疑惑：「咱就是說是香港所有餐館打包都是生的，還是只有這家是這樣呀？」甚至質疑香港的餐廳是否都是以生食打包給客人。

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圖中可見，中間一個圓形錫紙碗，裝有少量蔬菜，旁邊有一碟肥牛、一盒雞肉、一包烏冬，更有一袋海鮮和一小盒麻醬。而所有食材都是生的。有眼利的網民一眼就認出這其實是吉野家的火鍋套餐，並不是餐廳將飯餐生上，而是火鍋套餐外賣就是予食客回家煮食。

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內地女後知後覺原來是自己點錯食物，而非餐廳出錯，也不是香港的獨有飲食文化。她指「以為就是家普通飯店，我看大家吃的一碗一碗的吃食，然後不知道他家還有火鍋，還剛好就是我點的這個。」誤打誤撞恰巧為網民帶來笑料，令一眾網民爆笑：「這個打包只能給生你，因為是火鍋料來」。