香港補習天王被誤認陶喆！內地網民小紅書問：彌敦道碰過好幾次

在香港街頭不難看到有大型補習社以旗下的不同的補習名師相片作宣傳的廣告板，近日就有位網友誤認香港其中一位補習名師為台灣男歌手陶喆，更在小红書上詢問網民，引起網民爆笑。



小紅書截圖

近日有位男網友在內地社交媒體小紅書上傳一張位於旺角的相片，此補習廣告是以林溢欣分別在2019至2023年的廣告相片組合而成 ，並附上「一路領先，始終如一」的廣告標語，相信大部份香港人就算沒有上過林溢欣（YY LAM）的你補習課，也會認識年薪過千萬的他，因此在街上不難看到用他本人作宣傳廣告版，雖然在完整廣告牌上有林溢欣的身份和姓名，但男網友似乎並不認識YY LAM，並以「這是陶喆嗎？」為題，詢問廣大網友。

小紅書截圖

而帖文一出後隨即得到廣大網友的回覆，大部份網友認識林溢欣的都爆笑，更有不少網民改圖惡搞YY LAM，「陶喆：開庭的時候帶上你的破廣告牌」、「啊誰懂，今天上他的課到一半，突然覺得怎麼這麼像陶喆，現在刷到已笑飛」、「哈哈哈哈，已笑死」、「我也拍了，香港街邊廣告就很喜歡同一個人不同造型大頭列出來吸睛」、「真的不是失散多年的兄弟嗎？」，亦有網民認為激似台灣男藝人派翠克。

同時也引起許多來港旅遊的內地人好奇心，「這到底是誰啊，在香港彌敦道碰過好幾次」、「剛開始看只有一個像，細看怎麼都長一樣」、「香港不認識的一律當為姜濤來處理」。