內地女怒呻香港飲食消費極貴　 2隻烚蛋承惠$XXX！揭一細節反被鬧

雞蛋有不同的烹飪方式，在餐廳用餐時，一聲烹飪難道較高的雞蛋料理自然也相對比較貴，但如果是最普通的烚蛋，你又願意花多少錢去享用呢？近日就有位內地女豪花$210食兩隻烚蛋，事後更大呻香港物價昂貴，引起網民熱烈討論。



小紅書截圖

近日有位內地女在內地社交平台小紅書發帖文，大呻自己來港旅遊只是想吃一個簡單的早餐，沒料到光是兩隻烚蛋就已經$210，一碗粥承惠$190，連加一服務費一共竟花費$440，價錢十分離地誇張，表示對香港的物價水平十分震驚。

事主以為點一個早餐不需要看價格，事後在留言表示沒有看過菜單「我喜歡的早餐範圍小，粥和雞蛋是習慣和標配，每個酒店都會有，不需要看菜單」。而在事主所貼出的單據上，看到餐廳是位於尖沙咀的香港瑰麗酒店，收費較其他地方昂貴實屬正常，再加上本來酒店早餐偏向「食環境、食服務」，留言有許多網民認為收費合理，事主便在底下留言反駁強調「不是消費不起只是覺得不值，攻擊我的應該都挺不容易的」。

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事件一出後引起許多網民留言討論，評論趨向兩極化，有不少網民認為$210享用兩隻烚蛋價錢不合理，「210兩個雞蛋，放眼全球都是超貴了好吧」、「放在英國5星級飯店，這費用也是貴的」、「210夠僱兩隻雞專門給你下蛋了」。同時也有一部份網民認為在高級酒店吃早餐，$440的價格已經十分合理，「主要是人工和服務吧，例如豆腐的成本很低，在酒店要豆腐花也不見得便宜」、「這種級別的酒店一直都這種收費，你第一次住啊？如果一直住不應該啊」、「增城荔枝一萬蚊一粒，為什麼沒有人說是『刺客』，雞蛋一萬蚊一粒都冇問題，只要是明碼實價寫出來」、「是你自己先不看價錢」。

也有眼尖網民發現菜單上的雞蛋是「Two Eggs Any Style」，變相其實客人可以選擇其他烹飪方法，如果選擇烹飪為班尼迪蛋，價錢相對會合理一點，「如果是Egg Benedict ，又在瑰麗酒店，$210一份好像又可以解釋得了」。