鍾培生拍片爆SEED「有啲港女係雞」列港男必備1條件:無學咩人溝女

「香港電競之父」之稱的富三代鍾培生，經常在社交平台分享自己對不同事情的言論及看法，近日上傳一條影片表示男人30歲後應該要有能力照顧到自己女朋友，其中更語出驚人「有啲港女真係雞」，引來大批網民熱烈討論。



Instagram截圖

近日鍾培生在其Instagram社交媒體上傳一條影片，暗諷連登仔「溝唔到女就話啲女係雞」，其後更語出驚人「雖然有部份港女真係雞」，表示一個男人在30歲後「起碼要照顧到自己條女」，他指一個男人在32歲左右，在各行各業都應該已經「有返咁上下」，有責任照顧自己女朋友的衣食住行，要尊重她，「就算你今日搞唔掂，都要邁向可以做得到先」。在影片片尾更大膽表示如果男人過了32歲都做不到，又或者根本沒有這個意向，「咁你學咩人溝女啊，返去打飛機算啦」。

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這條接近30秒的影片引來許多網民在下面留言評論，評論趨兩極化，有不少網民認為是因為鍾培生本人家底豐厚，絕對有能力承擔自己女朋友的起居飲食，「照你咁講，好多行業都係被打飛機人做，但社會需要呢啲行業，往往人工都唔高」、「你俾錢包女，嗰啲女係咪高級雞？定係鍾生你嘅『專屬女友』？」「你有錢先咁講啫，衣食住行最難就係住，唔通你租屋租成世，買樓咁你又冇錢，照你咁講我諗全香港四成男人都係要靠打飛機過日子」，鍾培生更在留言補充表示「係sad fact，所以啲女去晒個60%」。

但同時亦有不少網民讚同鍾培生，「後生時，覺得一人一半冇問題，但到大肚之後先發現，如果因為女方大肚影響家庭經濟，咁男嘅真係好冇用，大肚女方搵命博，唔係人人都可以如常返到工」、「好多人真係唔知自己做緊咩就怪人哋，雖然你係講得啱」、「班溝唔到女嘅，連自己做人都未搞掂，自己打飛機算啦」。