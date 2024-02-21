小紅書吹奏連鎖冰室跌落神壇？內地客怒數3宗罪：鴛鴦聞到廁所味

不少香港食店近年都變成小紅書吹奏的網紅「名店」，內地遊客更慕名來打卡，例如文記車仔麵、富豪雪糕車、bakehouse等等都大排長龍。不過近日就有內地網民在小紅書發文，點名指一間小紅書熱推的香港連鎖冰室要避雷，列出該店3宗罪，更指飲品嗅到一股廁所味！



截自小紅書

近日有內地網民以「避雷香港XＸ冰室」為題在小紅書上發文，文中更羅列三宗罪。首先他指該食店門口大排長龍，期後他進入店內已點了2杯奶茶，惟侍應卻說不行，要求每人點一杯飲品，否則不會落單。

該名網民對此已大感不惑，及後他指去洗手間的時候，發現洗手間右手邊有條通道，「做好的一大盆沙拉（沙律)直接放在地上‼ ️員工用塑膠盒裝沙拉後放在梯子上，天花板還在滴水，水滴到了沙拉裡」。他更投訴「鴛鴦杯子是黏黏的，喝到一半在杯子裡聞到一股廁所味」。

貼文中更附上多張圖片，包括數張放在通道上的一大盆沙律以及帳單，並點了2杯奶茶、一杯熱央、一個蛋撻、一個芝士撻和一個菠油餐，總計$94。

帖文一出即惹來網民熱議，有網民認同該冰室服務態度惡劣，食物也不是特別美味，「見我說普通话把東西丢给我」、「好似欠它錢一樣吃了兩次，還是很難吃」、「不能把他們慣著，不给下單就報警，怎能強制消费?」、「唔使特登排隊，應該去啲舊屋邨尋寶」，不過也有部分人撐餐廳，「冰室剩飲雙計你沒聽過嗎」、「茶餐廳就是快餐店，要酒店式服務沒可能吧」、「他家我只會吃新鲜出爐麵包，叉燒包和芝士腸仔包都超级讚」。