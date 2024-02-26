港人深圳買新疆切糕慘被劏　$20一刀付錢驚變$XXX　不買下場超慘!

不少港人假日都喜歡北上吃喝玩樂，嘗試一下當地的美食、感受當地的文化。不過稍一不慎，可能就會成為騙案的受害人！有網民在Facebook群組「深圳大陸吃喝玩樂交流」分享了她在蓮塘口岸目撃切糕黨行騙過程。



最近深圳蓮塘口岸出現不少新疆切糕小攤檔。（facebook：深圳大陸吃喝玩樂交流）

網民在Facebook群組「深圳大陸吃喝玩樂交流」發布了一個跟新疆切糕相關的帖文，「相信好多香港人對新疆切糕都較陌生，賣相幾特別，到底係點賣法呢？咩價錢呢？」他早前路過深圳蓮塘口岸，發現有不少新疆切糕小攤檔，正好遇到有人購買。

網民分享當時港人購買新疆切糕的經過，指港人向攤檔老闆查詢價錢，老闆指新疆切糕「¥5／兩，要上秤」，於是港人「要¥20左右」，老闆會把刀放在切糕上，問夠不夠。假如港人對「切糕黨」沒有概念，就會順老闆的意思，結果一刀切下去，價值¥110，比原本貴5.5倍！

新疆切糕是新疆瑪仁糖的俗稱，以糖漿黏合各種堅果，看起來很有民族色彩，吸引不少外地旅客。雖然是以「兩」作為單位，但由於新疆切糕是利用堅果壓縮而成，所以實際重量往往超過外觀重量，因此一刀切下去就可能要幾百元。如果客人拒絕購買，可能會遭受暴力威脅，所以人稱這些新疆切糕的攤販做「切糕黨」，在內地並不陌生。

帖文引來不少網民回應，更轉發到其他社交平台，部份網民留言指：「咁人地正職真係劏客的嘛，正經賺錢係佢令你感覺似啫」、「切糕不嬲係內地聲譽都好差，已經唔係呢一兩年嘅事」、「切咗就冇得返轉頭，一定要你買」、「遠離切糕，刀刀過百」也有網民指，切糕價錢不合理大可以不要，不過部份網民留言：「咁咪要著盔甲出街唔怕佢拿刀斬先得」、「不買，一群人圍著我們了」、「大陸有人打官司，最後判輸，一個糕賠16萬人民幣」所以大家北上遇到切糕黨千萬要小心。