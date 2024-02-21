港男$2,100住深圳日花3小時港島返工 入住10個月終退租吐真實感受

去年4月一名港男曾在社交平台分享在深圳租樓的照片，月租$2,100港元入住一個位於福田口岸附近的260呎單位，傢電全包，也提到自己每日花3小時來回港島區返工，帖子引起網民熱議。近日po主再出帖表示已離開了該個已住了10個月的單位，「總括而言係一個好嘅體驗」，更分享了真實住後感，隨惹來網民激烈討論。



該名港男去年4月曾在Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」以「愛上深圳、住埋喺深圳」為題發帖，表示以月租1,900人民幣（約$2,097HKD）在福田口岸附近租了一間約25坪(約260呎)的包齊傢電的套房。他更指自己雖然在深圳租屋，但是在港島區銅鑼灣返工，不過經過實測後「唔係好辛苦，因為住得好近口岸，大約一個鐘20分鐘可以去到銅鑼灣」，每日上班往返約花費3小時，「一個月返工多咗嘅交通費，都慳過喺香港租樓一大截。」

從當日附上的5張深圳租屋處照片可見，房子內有一張碌架雙人床、廚櫃、廚房流理台、抽油煙機、書桌、露台、衣櫃、冷氣、熱水爐等，看起來就是一間企理的小套房，不過景觀就被前方的大樓擋著，略顯不夠開揚，當日報道即引來網民激烈討論，有人認為似「竹篙灣隔離營」、但也有人認為好過住香港劏房，及後他也有發文再解釋搬到深圳住的好處，並澄清自己其實是中佬而非港女。

不過該名港男昨日（20日)再在群組發帖文表示，已搬離該個住了10個月的套房單位，「 總括而言係一個好嘅體驗」。不少網民都記得他當日發的帖文，更好奇住得舒服為何突然搬走，「咁快十個月了，有時間分享一下你在深圳住的經歷」、「竹篙灣咁」、「都係要回港了？」、「人生一世，多啲去體驗不同生活」。

po主在留言區表示住得好開心，不捨這裡的社區關係，「有好多人同我做朋友，假日一齊出去飲食玩樂，甚至一齊嚟香港玩」，但因為有事而要返香港，他指趁租約期滿返香港兩個月處理事務，4月才回深圳租更好地方，更透露會總結住深圳經驗再跟網民分享。