深圳東門驚見¥29任飲任食迴轉自助火鍋　網紅試食嚇親：汽水鹹嘅

不少港人熱愛北上深圳消費，貪方便又夠平。近年內地大熱迴轉自助火鍋，有網紅發現在深圳東門有間任飲任食迴轉自助火鍋只需29一位人民幣，於是北上拍片分享試食感受，不少網民大嘆勇氣可嘉，「29蚊食元素表」。



深圳東門驚見¥29任飲任食迴轉自助火鍋(FB@邦邦哥哥)

經常介紹北上消費攻略的邦邦哥哥近日在FB上載短片，分享他到深圳東門一間只售29蚊人民幣的任飲任食的迴轉自助一人火鍋。片段起初所見該間火鍋店的客人頗多，「但唔知係香港人定國內人」，但到他實試時卻只有寥寥數個。

邦邦哥哥跟店員點了番茄湯底之後便自行入座，片段中所見「番茄湯底」頗為瘀色。火鍋店屬一人一鍋，醬料豉油餐具等都是自助，而香港基本上有的醬料如蒜頭、辣椒、惹都有齊，迴轉輸送帶上也放滿最基本的火鍋食物，包括公仔麵、雞肉、金菇、各種蔬菜、腸仔、甚至有鴨血，但也有些不知名橙色的醃製肉。

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飲品也是自助在汽水機斟，不過要用碗裝。邦邦哥哥有試飲可樂，「啲汽水飲落去幾鹹嘅，好似原料機啲汽水咁」，他也有食鴨血、雞肉、腸仔、冬菇等，「（鴨血）夾起來都實淨嘅，唔係散」，「(冬菇)唔差，其實OK」，他也有試食那橙色的醃製肉，「應該食唔死人嘅」，但指味道OK有點似蟹柳但怪怪地，「但我都係夠膽食一塊，食多塊我都唔敢」。

不少網民都佩服他的試食勇氣，「真心話 唔敢食」、「湯底好似坑渠水」、「環保湯底」、「地溝水」、「29蚊食元素表」，更有眼利網民見到有食客沒有用夾，都是用自己筷子在運送帶上夾餸，更指用碗飲可樂「同乞兒有咩分別」。大家又是否夠勇氣去試?