財政預算案｜煙草稅每支加$0.8　網民作爆笑對聯：只准州官放煙火

財政司司長陳茂波今日（28日）公布新一份財政預算案，其中一項就是增加煙草稅，建議即時將每支煙的煙草稅上調8亳，亦即提升煙稅32%，每支煙稅金由$2.5加至$3.3，若以每包煙20支計，煙草稅即是由$50元加至$66，零售價每包預料約$100。財爺更表示會按同等比例提高其他煙草產品的稅率，希望可以加強誘因，保障公眾健康。



(慮翊銘攝)

財政司司長陳茂波表示，預期煙草稅佔香煙零售價的比例將提升至約七成，逐步邁向世界衞生組織建議的75%水平，他更表示會繼續大力打擊私煙，加強戒煙服務及宣傳教育。就財爺加煙草稅的建議，得到不少網民支持，有人認為這樣增加吸煙成本有利煙民戒煙，可以減少吸食二手煙的機會，甚至更希望政府可以加多啲，「加到200蚊」、「唯一值得支持嘅政策」。

《志明與春嬌》劇照

不過也有網民認為，加煙稅只會鼓勵煙民轉而去食私煙，又質疑為何只加煙草稅而不加酒稅，兩者同樣危險健康。由於政府加煙草稅的同時，也眼見早前元旦及農曆年放煙花大受旅客歡迎，故決定「煙火加推」，宣布增撥10.9億元支持旅發局推動旅遊業發展措施及活動，包括每月在維港舉行煙火匯演和無人機表演，重新打造「幻彩詠香江」，有網民就在FB群組作對聯吐槽：「只准州官放煙火，不准蟻民食平煙」，對聯相當押韻，惹來不少網民好評，「你唔食貴煙，佢邊有錢放煙花啊」、「放堙火便宜，收煙稅有利」。其實既然食煙又貴又有害，不如索性戒甩佢，既慳錢又對身體好嗎...