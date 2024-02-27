8隻鸚鵡為戒粗口與92同伴相處　動物園揭爆笑新進展：轉唱呢首歌

灰鸚鵡是公認最聰明的鸚鵡之一，牠們擁有相當於人類2到7歲的智商，同時擁有極強的語言模仿能力。早前，英國野生動物園（Lincolnshire Wildlife Park）飼養的灰鸚鵡便不幸染上「講粗口」的惡習，園方糾正牠們的行為，決定讓牠們跟92隻正常的灰鸚鵡一起生活，事隔一個多月，講粗口的灰鸚鵡有了出奇的變化！



英國有一個野生動物園因為有8隻講粗口的灰鸚鵡而聞名。（facebook圖片：Lincolnshire Wildlife Park ）

英國野生動物園（Lincolnshire Wildlife Park）有8隻灰鸚鵡以「講粗口」見稱，牠時常會對著遊客說「Fxxk off（滾開）」、「Fxxk（媽的）」，讓牠們成為了「沒禮貌」的灰鸚鵡。園方為了改善牠們的惡習，採取「鳥海戰術」，嘗試讓牠們跟另外92隻灰鸚鵡一同生活，希望牠們可以學習其他灰鸚鵡的說話聲音，改正牠們講粗口的行為。不過這個「鳥海戰術」屬於高風險的策略，因為那些乖巧的灰鸚鵡可能會受到影響沾上講粗口的不良惡習，導致園內激增至100隻講粗口的鸚鵡。

事隔一個月，鳥海戰術有了突破性的發展。8隻講粗口的灰鸚鵡經過一個月的群居生活，已經開始減少講粗口，據動物園的負責人Steve Nichols指，「我們近來聽到更多的是微波爐和氣炸鍋的聲音，其中一隻開始一遍又一遍地唱《We Wish You a Merry Christmas》，在12月還好，但現在2月就太不合時宜。」此外，灰鸚鵡也會唱《Auld Lang Syne》。

據Steve指，從灰鸚鵡喜歡講粗口的新聞傳開後，有不少遊客都想一睹牠們的風采，有些遊客甚至會慫恿灰鸚鵡們講粗口，過往遊客們甚至會因為被灰鸚鵡講粗口而感到開心，但他還是不想鸚鵡們在孩子面前說這些字眼。