財政預算案｜連登仔列3大失望位　鬧爆無消費券　一類人成大贏家

財政司司長陳茂波今日（2月28日）公布新一份《財政預算案》，每年的《財政預算案》可說是萬眾期待，因為派糖多小直接影響小市民日常生活消費，可惜今次「派糖」力度明顯轉弱，不僅沒有派消費券，而且大部份政策都是小恩小惠，後生仔難以受惠，不少網民在網上討論區上大吐苦水，列出3大失望位，並指這次只有一類人是「大贏家」。



這次《財政預算案》對年輕人來說只有小恩小惠。（《大叔的愛》劇照）

1.網民最失望：無消費券

提到《財政預算案》，一眾網民最期待當然是政府派消費券，用以減輕生活經濟壓力，結果今年《財政預算案》完全沒有提及消費券，網民紛紛起哄：「無派消費劵點震振興經濟」、「我要消費券加減稅」、「消費券預算攞咗去加綜援」、「消費劵時代完結」。

財爺陳茂波今日（２８日）宣讀新一年的財政預算案，不過不少網民也表示大失所望。（盧翊銘攝）

2.薪俸稅寬減額度減少=加稅

至於薪俸稅寬減，2023年額度是六千元，2024年額度減至三千元，對於中產網民來說，變相加稅三千元。精明的網民馬上抱怨：「90後算唔算輸曬，人工愈多，寬減愈少」、「納稅個班就要再比多啲」、「啲人工過3萬唔到8萬嘅高不成低不就先慘、同勁扯唔上關係但又冇政府幫」、「變相交多咗稅，咁我每用一蚊都諗清諗楚先了」、「即係越重稅果班越交到仆街」。

近年薪俸稅稅務寬減一覽:

2017年度預算案 寬減75% 上限20,000元

2018年度預算案 寬減75% 上限30,000元

2019年度預算案 寬減75% 上限20,000元

2020年度預算案 寬減75% 上限20,000元

2021年度預算案 寬減100% 上限10,000元

2022年度預算案 寬減100% 上限10,000元

2023年度預算案 寬減100% 上限6,000元

3.綜援戶是大贏家

今次《財政預算案》派糖力度非常小，年輕人能受惠的僅有「薪俸稅寬減」及「公共交通費用補貼」，除了沒有萬眾期待的消費券，而且薪俸稅寬減的額度減少，變相是加稅。不過有一類人被網視為大贏家，「綜援都仲有得額外出，呢個社會係懲罰有付出嘅人，怪唔到人躺平」、「綜緩戶真係好有價值，提升香港幸福指數」、「又派多半個月糧」、「唔洗付出仲有BONUS」。