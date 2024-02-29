嫌看不見富士山！日本中資飯店狂斬+毒死鄰居53棵柏樹！網民:停業

到日本富士山周邊旅行時，不少旅客都會希望隨時打開窗就能看到美景，因此有很多酒店旅館都會以富士山房景為賣點吸引客人。不過日前有日媒報導指，位於河口湖的酒店懷疑為了製造富士山景，竟擅自砍伐鄰居土地上的柏樹，猖狂到在樹根投注除草劑令樹木枯萎。



作為富士五湖之一而聞名河口湖是觀賞富士山全景的熱門地區。 不少遊客到訪時都會選擇住在能看到富士山的酒店房。而根據日媒《週刊現代》報導，今次涉事的酒店名為「雲ノ上富士ホテル」，報導指是中資酒店。據報導化名井上的當地居民，指自己於2021年2月賣掉生意，在該區買入能夠俯瞰富士山的土地興建別墅，打算與家人享受餘生。井上先生買入別墅的土地內種有300多棵高20米以上的柏樹，充滿自然氣息，亦能保護自己的私隱。但不料在2022年初，柏樹竟被人擅自砍伐，有人更在大量柏樹的樹根注入除草劑，令樹木枯萎倒下。

（《週刊現代》）

據指，這家酒店以可盡覽富士山美景作賣點吸引旅客入住，但懷疑因其實只有部分客房可以看到富士山而遭顧客負評。2021年8月井上收到酒店經營者的聯絡，指因為他的土地上樹林茂密令酒店看不到富士山，希望他可以為了酒店的景色砍伐柏樹。井上雖然理解他們為何如此講究富士山景色，但若將所有的柏樹都砍掉，就會令他沒有了私隱。 於是他就建議出替代方案，比如建造一個單獨圍欄保護私隱；認為既然是鄰居，一些妥協是不可避免的。

然而，事情進展並不順利。若要建造圍欄大約需要1000萬日圓（約港幣52萬元），但酒店方就指他們最多只會支付500萬日圓（約港幣26萬元）。因為本來井上就沒有義務為酒店斬樹，更沒有需要負擔圍欄的建造費，他於是就拒絕了酒店。

2022年1月20日就發生意想不到的情況。井上發現他土地上其中23顆柏樹的樹枝竟被擅自砍伐。雖然未有確實證據，但井上指有合理理由懷疑，於是他立刻向酒店詢問，但酒店方就稱不知情，更表示「是你自己斬」。

隨後到2022年6月，井上為建別墅舉行動土儀式時發現柏樹出現不自然枯萎的情況。經檢查驚覺有大量樹木在樹根被開孔注入除草劑，導致枯萎。但酒店仍擺出不知情的態度，2023年10月雙方負責人面談時，雖然酒店口說「希望可以友善相處」，但有酒店經營者的親信就講到「警方抓不了我們的」。

直至後來有良心酒店員工因為看不下去，向井上告發更提供CCTV影像，確認到酒店人員於2021年12月30日注入除草劑，並在2022年年初1月1至3日趁人煙稀少的時期砍伐樹枝；酒店經營者亦被CCTV拍到。種植同品種的新柏樹每棵需要12萬日圓（約港幣6,235元），井上土地內有30棵柏樹被注射除草劑，其中23棵亦未經許可砍伐。而且他們多次未經許可進入土地，井上於是以毀壞財物罪並非法侵入向警方報案。為免造成危險，2023井上不得不把其他受影響的樹木砍伐。事後又安裝了9部CCTV，也加入保安公司的服務保障自己。

據井上所指，酒店經營者一句日文都不會說，雙方見面時也是靠在場翻譯。懷疑受事件影響，酒店母公司的官方網頁上將兩名中國董事的名字移除。報導受日本網民熱議，批評酒店行為極度自私，要求酒店停業。事主井上亦嘆到「理解各國習性不同，但來到日本時希望遵守最限度的規則」。