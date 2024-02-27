遊日｜東京新美食街被批劏遊客「觀光丼」索價$1000！網民:食唔起

到日本旅行時有不少港人都一定會吃海鮮魚生丼，不但價錢比香港便宜亦更鮮美。不過，當地近日出現大量瞄準觀光客的高價海鮮丼引起熱議。日本網民將這些價格比一般食店高數倍的海鮮丼戲稱為「觀光丼」，當中竟然有海鮮丼定價更接近2萬日圓？！



（YouTube截圖）

東京豐洲市場相鄰的新設施「豐洲千客萬來」自2月1日開幕後就吸引大量旅客到訪。除了因為它是江戶主題最新地標，亦有不少人是被美食街吸引而到訪。不過，開幕後千客萬來的餐飲定價就引起日本網民熱議，指場內海鮮丼的定價比一般店舖高數倍；連迷你海鮮丼也叫價1,600日圓（大約港幣83元）。

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有網民貼出千客萬來一家售賣海鮮丼店舖的餐牌，餐點定價由2,700日圓（大約港幣140元）起至6,980日圓（大約港幣363元）。最便宜的是鯛魚油甘魚丼，而最高價的則是藍鰭吞拿魚丼。引不少日本網民指出價格明顯過高，一般店舖只要1至2千日圓左右就可以點到類似的海鮮丼；即使是旁邊的豐洲市場，價格亦明顯較便宜。

當中有網民就指這種定價擺明是坑遊客，但看到依然有大量外國觀光客光顧，還認為價錢實惠。認為對日本一般民眾來說價錢幾乎貴10倍，講到「雖則係針對遊客所以定價比較高，但好反映到日本人有幾窮，真係好愕然」。這些天價的海鮮丼被日本網民戲稱為「インバウン丼」（「觀光丼」），千客萬來館中最貴的一款是價值18,000日圓（約港幣936日圓）的海膽拖羅丼。日本人氣YouTuber「TOMIKKU NET 」到場實試後表示這個全場最貴的「皇帝」海鮮丼真材實料，並未至於會覺得「中伏」。但他讓觀眾為海鮮丼定價時，有不少人留言表示覺得只值5至8千日圓，最高也是1萬日圓；與實際價格相差甚遠。

日本經濟專家永濱利廣論到出售高價產品和服務時，最重要的就是針對入境遊客，而不是錢包比較緊的日本人。經營專為外國旅客提供提供餐廳預約和支付服務的 「テイクミー」代表講到，旅客到日本旅遊就是追求「非日常」的體驗，因此日本飲食零售商可以利用這些機會，將價格提高高達50%也不必擔心需求下降。

針對觀光客將日本整體消費物價拉高的現象，有意見就指應傚法其他國家實行「雙重價格」，給日本遊客和外國遊客分別定價。在制定住宿、主題樂園入場費等時，將標價設定為「外國人價格」，出示證明就即可享受「日本人折扣」。讓日本人會覺得價錢更便宜，外國人也不會覺得他們被收取額外費用。不知大家對「觀光丼」有甚麼看法呢？若未來訂立「雙重價格」又會影響你的消費意欲嗎？