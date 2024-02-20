日本旅館以「唔識講日文」為由拒讓外地旅客入住　網民：職員無錯

日本一直被認為是「好客之國」，誠心為每位客人提供最好的服務。但日前有旅客在當地前往預約的膠囊旅館辦理入住時忽然被拒絕入住。而旅館給出的原因竟只因他不會說日語，令他被逼臨時尋找另一家旅館入住，引起網民熱議。



（YouTube截圖）

日前韓國YouTuber「꾸준 kkujun」上載了他長達113天的日本之旅影片，以滑板車由福岡旅遊1800公里到札幌，當中一幕就引起網民熱議。旅程中kkujun預約了入住位於山口縣宇部市的一家錢湯兼膠囊旅館「カッタの湯」，但他到達旅館後竟被拒絕入住。

kkujun到達前台Check-in時，被旅館以「不會日文」為由拒絕入住（YouTube截圖）

影片中看到kkujun到達前台後想要Check-in時，職員就立刻聯絡另外的職員到前台。接著一旁會說韓文的職員就問他會否說日語，當kkujun表示自己不會說日文後，就被旅館拒絕入住，指「若發生甚麼問題時很難對應，所以若不會日文就不能入住」。但kkujun早已預約，備有翻譯機，時間亦已經不早，要再找其他旅館也很麻煩，嘗試與店員交涉後依然被拒絕入住。最後唯有離開旅館，另尋落腳點。

事件被轉貼到X上，引起日本網民熱論，當中有不少網民認為明明已經確認預約，但突然拒絕他入住明顯是歧視，又質疑旅館做法違反旅館業法例。。但亦有部分網民認為是kkujun沒有看清楚條款，咎由自取。「カッタの湯」的Yahoo預約網上注意事項中指明「因沒有會說外國語言的職員，只接待會日文的客人」，樂天及「じゃらんnet」則寫到「以全日文服務」，沒有明示不會日文的人不能入住。不過以上資訊皆以日文標明，而且海外旅客大多都是用其他網上預約平台預約，難以察覺。

錢湯是日本的公共浴池，浸浴前要先將身體沖乾淨，然後全裸浸浴，毛巾及頭髮不能碰到水，亦有有紋身不能內進等多種規定。有部分網民就指出「カッタの湯」是錢湯兼膠囊旅館，外國人對日本的錢湯文化不熟悉，若他們不會日文就難以說明，因此拒絕國外旅客入住也能夠理解。與實際上影片中一名負責人亦曾問過kkujun有否曾體驗過日本的錢湯或熟悉錢湯文化，他回答沒有後才再次表示不能接待他。有網民就認為旅館處理不當，指預約時看到客人名字就應該能看出是外國人，不應在客人來到才提出問題。又指旅館應提出折衷方案，「例如畀佢入住，但係唔可以用錢湯咪得」。批評旅館應在預約頁面以其他語言清晰標明「不會日文就禁止入住」才可，嘆指「呢單嘢唔掂。日本嘅服務業真係一落千丈」。

「カッタの湯」2月19日於官網上發聲明道歉（カッタの湯 網頁截圖）

按日本最新修訂的旅館業法例所指，若客人提出無理要求或做出「迷惑行為」等，酒店有權拒絕客人入住，但kkujun的體驗似乎並不能納入。「カッタの湯」今日（2月19日）就在官網上發出聲明指「因海外客人不會說日語而拒絕入住的事件屬實」，表示「因對職員的教育不足導致」。講到就旅館業法不應拒絕客人入住，就事件道歉，今後亦會採取措施防止再發。