台女列10大普男標準多數人不達標　網民一睇擇偶條件：難怪你單身

近日各社群平台瘋傳，單身台女為徵求「人生隊友」開出的驚人條件列表，讓廣大的男性朋友懷疑「當個普男這麼難」，更說「月老可能會直接發紅包，放棄這筆業務」，不過有人細數可能性較大的5大類職業範圍。



該女子發表「普男10大標準」表示，她正尋找另一半，但去聯誼後才發現，很多男人連「普男標準」 都達不到，無法理解一堆人挺有自信。（點圖放大看台女列出的「10大普男標準」👇👇👇）

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消息轉貼至臉書社團「爆廢1公社」吸引破千則留言，男網友喊「原來這年頭要當個普男這麼難」、「靠X我只有四肢健全」，眾人直言「符合條件的還需要聯誼嗎？」，也亮出近日公布的受僱者年薪PR值，年薪200萬（台幣）為全台所有受僱者的前3%，若再考慮年紀條件，「我看開這條件的女人除非傾國傾城+言之有物，不然當大齡剩女的機會頗高」。

PTT鄉民則是反諷，他以為父母雙亡、沒有兄弟姊妹爭產，加上直轄市蛋黃區100坪以上房產證是基本條件，「台灣女孩兒標準這麼低了嗎？連車子要求都放到五年內的破車，心疼台灣女孩」。

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連Dcard男網友們也共賞奇文表示，目前公開的數據可查身高176以上淘汰了80%的人，年收入175萬淘汰了95%的人，「這所謂『普男』應該寥寥無幾，月老可能會直接發紅包，放棄這筆業務」，甚至推測有機會的身分有富二代、包租公、投資王、詐騙集團、部分醫牙，而科技新貴容易超過每日工時10小時，可能性不高。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】