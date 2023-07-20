渣男實測｜16題測出真心定假意　生病淨叫飲暖水？哄得多都是渣男

在愛情路上，最怕遇到不順心的事，更怕遇到不適合的人。男生就怕港女、拜金女，女生就怕渣男、媽寶男，通通都會令愛情的路途崎嶇難行。台灣網紅七七老大就在社交平台分享了用16條問題測試你的心儀對象是否一位渣男！你都想知道的話，就快點看看有哪些問題！他又中了多少題？



《有種好男人》劇照

當你遇到一個心儀對象，但又不能判斷他是否真心真意想與你發展一段愛情故事，那就要認真思考一下，你們的相處模式和他對你的態度了。台灣網紅77老大在YouTube上載了一條影片教網友們用16條問題判斷一個人是不是渣男，這16題都是從他對你的態度、相處、行為等進行分析。

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【1】很少主動問問題關心你

人與人之間的相處中，溝通是重要的一環。他是否對你的個性、工作、興趣、夢想等各方面感到關心？重要的是兩人之間的相處，「如果他連問題都懶得問的話，那你們真是完了，完了」

【2】不會找你一起過節日

不論生日、聖誕節、情人節，只要是真心喜歡的人，就連普通的節日都想與你特別地過。更何況是大日子呢？

【3】當你生病的時候，他只會嘴上關心而沒有實際行動

生病的時候，常常都會聽到多喝暖水的關心，但這句普通得連樓下保安都可以向你關心的說話就先不要感動！喜歡你的男生應該會陪你看醫生、主動送藥。77老大指：「愛其實不是名詞，是一個動詞。愛不是用說的，愛是用做的，就是付出。」

【4】整天用甜言蜜語哄你而非小心翼翼

77老大指：「有一句話是：大撩的都不會太喜歡，喜歡總是小心翼翼。」喜歡你的人總會小心翼翼，怕在你面前說錯話。而那些經常動不動就用情話撩逗你就未必是真心喜歡。

【5】時常臨時才約你外出

若果是真心喜歡你，在約你時是要有事前準備的。不可能突然有空閒的時間就約你，這亦是一種沒有誠意的表現。

《有種好男人》劇照

【6】當你心情不好，只想約你而沒有關心你的情緒

比起關心、傾聽、安慰等的窩心動作，如果他只想約你外出，更有可能是乘虛而入的行為，而非真心關心你。

【7】給予你過多的承諾，但長遠下來都沒有實現

如果在他答應你以後，都有一一實現他的承諾固然是好事。但長時間下來，發現他根本沒有兌現過他對你的承諾，那就只是哄你的技倆，並不是真心愛你的。

【8】不會時常找你，不關心你的近況

假如他從不關心你，甚至沒有留意你的社交媒體，那就要小心。因為真正喜歡一個人就會一直想知道他在做甚麼，而不會錯過太多他的生活動態。

【9】對你忽冷忽熱

見面時彷彿很熱情，但回到家後又突然對你很冷淡了。77老大用一句話概括這種態度：「你若不是可有可無，他又怎會忽冷忽熱」假如你都感受到他對你的態度是忽冷忽熱，那可能你對他來說都是可有可無。

【10】總是不記得你的事情

他要是喜歡你、在乎你，你的喜好、興趣、星座都會記得。相反，他常常不記得你的事情，甚至一件事情問好幾次，那就證明他沒有用心在你身上。

《當男人戀愛時》劇照

【11】刻意不在你面前接電話

他總是刻意不在你面前接電話或將手機螢幕向下，那些不接、不回、不看的訊息很有可能是偷偷摸摸不想讓你知道的。

【12】放假的時候沒有安排見面

假期是最放鬆、最愉快的，因此應將重要的時間留給重要的人。假如他在假期都不會約見你，「只分到那些等車無聊時、睡前寂寞時，這種狗屁（毫無價值的）時間的，那絕對不是真愛。」

【13】不帶你去認識他的朋友、家人、生活圈子

「喜歡一個人是一種炫耀，想帶你見朋友、家人、進入他的生活圈。」但長時間下來，只有你們二人的約會，又從未見過任何人的話，就可能是不方便見人的關係。

【14】不會陪你去做他沒興趣的事情

77老大形容：「喜歡一個人，只要是見面都已經開心到窒息了。」所以如果你約他做一些他不太感興趣的事情，他都會推搪的話，就很有可能大家只是玩伴，而非真愛。

【15】很晚才回覆你的短訊

再忙的人，只要是在乎你都會想時時刻刻關心你。若是假情假意，半夜才會想起要聯繁你，那就並非真心。

【16】一切都太自然

喜歡一個人，總會怕自己表現得不夠好而緊張，總想把自己最好的一面展示給對方看。但如果對方總是以最不整潔、從不打扮的一面去約會，那可能就不夠重視這段關係。

YouTube（77老大）

77老大提議大家，若不幸地中12題以上的，可以直接封鎖對方；中8題以上的，要再好好觀察對方對你的態度和所作所為；中4題以下的，基本上這個人都不錯，可以繼續發展。但不管是男或女，在愛情路上都要好好保護自己，不論身體還是心靈。這樣才可以發展一段有益的愛情，更可以收穫一個更優秀的自己。

影片來源：77老大