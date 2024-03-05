90後靚仔阿SIR教書6年驚變蒼老大叔　晒少年相網民震驚：快辭職！

教師一向是辛勞的工作，日夜勞碌又要擔憂學生們行差踏錯。近日，一名90後的內地男教師，在社交平台曝光了剛畢業和任職5年後的照片。曾經的「陽光男孩」短短幾年間被摧殘成「大雄老師」般的蒼老大叔，令網民都驚呼「誰工作誰被摧殘」！



微博截圖

綜合內媒，近日這名來自山東濟南的90後男老師，晒出了自己剛畢業和任職5年後的相片，外貌變化驚人。從2018年學生時期剛畢業的「陽光男孩」皮膚白滑、笑容燦爛，轉眼間到2023年就變成了皮膚粗糙、目光呆滯，甚至上唇留有鬍渣和戴眼鏡的「蒼老大叔」。

在微博的一段影片中可見，男子工作6年後的變化被形容是「逐漸變成了家長信任的模樣」，甚至被學生取花名「老六」、「蘭陵王」。從上課的相中可見，男老師在上課面對學生時，格外認真且面帶威嚴。確實拋棄了數年前青春無敵的靚仔樣。

這位90後男老師亦指「當了班主任就像突然成長了許多，總會因為孩子的一點事情著急」作為班主任的他，因為很著重學生們的表現，也是逐漸對學生變得嚴厲，更不想看到他們犯錯。除了勞累的樣子，身形更是向橫發展，他也是無奈表示工作令他「沒有心思再健身了，發褔了，變胖了」再沒有從前的心思和時間管理自我了。

一眾網民驚見從前的陽光少年，幾年間變成了大叔都嚇倒並笑言：「男老師工作6年，逐漸成為家長信任的樣子」、「一開始真帥啊，後來，你把之前那人怎麼了？」、「帥哥變大叔，就是說吧，誰工作誰被摧殘」、「看吧，帶孩子真的會老」、「當老師後，眼睛無光了，眼神呆滯了」、「老師的笑容呢」、「這是兩個人吧」