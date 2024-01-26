中年大叔重遇25年前茶餐廳女神　嘆已變師奶！街坊：她後生時真靚

大家年輕時多少會有一些暗戀的對象，這位大叔也不例外。近日在社交平台facebook有一則帖文被網民熱烈討論，內容是一位大叔在25年前，曾經暗戀茶餐廳太子女，為了見到心儀的對象，他經常都去茶餐廳。事隔多年，他重遊舊地發現太子女早已變成師奶，但有一件事始終如一。



大叔25年前時常跟同事去茶餐廳偷望「靚靚太子女」。（facebook圖片：香港茶餐廳及美食關注組）

大叔原本喜歡去長沙灣新華茶餐廳，但同事提及金園茶餐廳的太子女「超級靚」，所以一行人午餐改往金園茶餐廳，「嗰個太子女負責坐收銀，我哋成班傻仔，當然次次坐晒喺收銀附近啲枱𥄫佢，仲記得四人卡位我哋六條友迫埋坐。」雖然大叔每日都去茶餐廳偷看太子女，但始終沒有膽量跟她說話，結果同事鼓氣勇氣追求太子女，「竟然仲要俾佢追到，我哋個個除咗只剩下咬牙切齒嘅失望，已經絕無其他⋯⋯」

太子女早已變成師奶

經過25年人事變遷，大叔早就沒有在長沙灣工作。最近，大叔經過長沙灣，不忘到金園茶餐廳回味一下，「呢排咁啱經過，入嚟食過幾次早餐，仲見返呢個靚靚太子女，但畢竟已經過咗25年，佢經由一個收銀妹妹仔變成一個中年師奶。」大叔指收銀位置放了一張全家幅，猜測她已經結婚生子，但相中男子並非他的舊同事，「睇佢一舉手一投足，仲變咗呢間茶餐廳嘅揸fit人（主理人），不過佢嘅語氣同把聲都冇變。」

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「當然佢亦都唔知我係邊個⋯⋯」大叔在社交平台facebook專頁「香港茶餐廳及美食關注組」，發長文懷緬過去暗戀太子女的往事，引起網民熱烈討論：「有故事有背景睇得開心」、「當年肯去馬，可能依家坐喺閣樓捽緊腳趾」、「懷念啊我們的青春啊～確實係好珍貴嘅回憶」、「太子女後生時真係幾靚」、「暗戀總比失戀甜蜜」、「深情回憶」。也不少網民都想知道太子女的外貌，據長沙灣街坊指，太子女雖然過了25年，但仍然優雅。」