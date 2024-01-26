33歲女老師詭計色誘男高中生　激戰30回做愛地點超誇張！恐囚10年

拍拖談情說愛，情到濃時難免把持不住。但除了要尊重雙方意願，也要合法和安全的情況下才可以發生性行為。近日，美國一位已婚女老師就因為控制不住色心，與未成年男學生發生性關係而被檢控，更大揭雙方「床戰30回」，就連家中、學校、停車場都不放過！



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綜合外媒報導，近日美國阿肯色州一位33歲女老師名為黑爾（Heather Hare）在其上班的學校中，看上了一名中六的男高中生。先是與他單獨會面，後來將自己的Instagram帳號、手提號碼等聯絡方式給予對方。藉著二人逐漸熟絡之後，黑爾甚至向這位男高中生訴說曾夢見雙方發生性行為，還向對方提供了自己的住址，以誘惑這一位未成年男學生。

隨後，二人就發生了超過30次的床戰，除了是在黑爾位於阿肯色州的家中之外，更在黑爾的車上、學校教室、學校停車場等地方二人都發生過「激戰」。

Bryant Police Department相片

就在一次，黑爾帶領4名學生，包括該名男高中生，一同到華盛頓特區，進行3天的校外考察。怎料，途中她色心又起，向該名男高中生主動要求發生「床戰」。事後，這位未成年的男學生表示黑爾以「考察期間發生性行為，不用擔心被發現」的理由誘惑他，故二人又再發生性行為。事後遭學生家長指控黑爾，經調查後確實在考察期間，二人在男高中生房間發生過性行為。

《輕功》劇照

遭起訴的黑爾承認誘惑一名未成年男高中生發生性關係，亦因為此趟校外考察是遠赴華盛頓特區，她被指控「跨越州界運送未成年人到外地進行非法性活動」，將面臨10年以上，甚至最高無期徒刑的刑責。但因與檢方達成認罪協議，故而她正期望將判刑減輕至13年。