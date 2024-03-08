職人吹水星星師傅自爆超大賭癮　分享過來人經歷：賭局得一種人贏

星星師傅昨晚（3月7日）在YouTube上載一段影片，指看到日前（3月4日）九龍城廣場一位父親疑因欠債先拋兒子落樓再自殺的新聞感到非常心酸，於是立即拍片，以「過來人」身份分享其年輕爛賭經歷、戒賭方法，勸告沉迷賭海的網民能及早回頭。



星星師傅以「過來人」身份勸大家戒賭。（YouTube截圖：〈職人吹水〉@SingSingKitchen）

日前（3月4日），九龍城廣場發生一宗父子墮樓事件，58歲父親把其7歲兒子從高處拋下，再跳樓自殺。警方懷疑死者沉迷賭博，債台高築，最終選擇帶7歲兒子輕生，而該父親已傷重不治，7歲兒子則仍然危殆。星星師傅看到新聞後，憶起年輕時期也曾染賭癮，於是拍片分享「過來人」經歷，並勸告大家及早戒賭。

星星師傅指年輕也非常爛賭，他稱自己「咩都賭」，經常都會「賭馬、去麻將館、過大海」，他憶述年輕時經常跟同事在凌晨3點下班後仍一起去澳門賭博（俗稱「過大海」），曾經遇過全部人都輸錢，只夠買一張船飛，夠一個人回港「撲水」，結果同事撲完水又麻將館打麻將、又輸又撲水，他指情況最差的同事還會借高利貸（ 俗稱「大耳窿」），「九出十三歸」無底深潭。

他認為只有「莊」會贏錢。（YouTube截圖：〈職人吹水〉@SingSingKitchen）

曾留連麻將館不願走

他最沉迷賭博的時候，經常會留連麻將館，例如他返夜班9點開工，會在麻將館「打到收檔都唔願走」，有時會有同事過來找他回去上班。星星師傅指當時輸光錢，「咪問朋友借、借糧，差人周身債」，直言沉迷賭博只「為一鋪刺激」。他認為「逢爛賭都係輸心癮」，而且任何賭錢方式「做莊一定贏」。人們經常掛嘴邊的「必贏貼士」，他直言：「有必贏貼士，自己都賭咗先，邊有實贏。」

直至1990年，他準備結婚，所以收心養性，戒賭、戒煙，「唔想結婚有咩唔好影響到家庭、影響到小朋友，男人要負返責任。」他指：「如果有賭癮，試下設身處地、將心比己，你係一位老豆嘅，諗下啲小朋友。」

星星師傅的影片上載短短一個晚上，已經多達10萬觀看次數，有不少網民大讚：「很勵志的個人經驗分享，以生命影響生命」、「曾經賭海淪落人，同意師傅肺腑之言」、「必贏方法，不賭是贏」、「賭、毒害人不淺，慶幸師傅戒賭成功」、「不賭係必勝」、「小賭怡情，大賭無命，切記」。