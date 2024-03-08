父親明言死後物業歸兒子　港女斥重男輕女！網民一事唔撐：太計較

今日（8日)是三八婦女節，雖然女人地位隨著時代進步地位提升，但仍有上一代父母持「重男輕女」觀念。近日就有位港女大呻自己慘遭家人重男輕女的經歷，父親更明言死後財產留給弟弟從而不滿，引起網民熱烈討論。



《父親與伊藤先生》劇照

近日有港女在連登討論區以「呀爸話到時死咗間屋留比細佬」為題，分享自己被家人重男輕女的遭遇。事主表示家有三姐弟，與弟弟相差八年，而自己與年長一歲的姐姐近年已經移民，更在當地成功置業，「移民置業全部靠自己，差細路（佬）未出身」。

而上星期女事主爸爸到當地探望兩姐妹，飯後散步時事主爸爸表示「到時阿爸阿媽賣左（咗）香港層樓過嚟呢邊置業，死左（咗）都係留返層樓比細佬」，事主當下雖然沒有甚麼反應，但事後「個心有啲唔舒服」，表示自己並不是貪圖父母親的遺產，「其實都無幾多，只係有啲傷心，係咪做女下場都係咁」，認為家人重男輕女。

《父親與伊藤先生》劇照

而帖文一出後引起不少網民討論，有部分網民建議事主直接要求平均分配，「不如你直接問下你老豆你三姐弟可唔可以平分層樓」、「最好賣曬啲家產再平均分配」、「咁你家用可以比少啲，等佢個仔自己照顧佢哋一世啦，唔係話分化你同你屋企人嘅感情，你老豆咁做其實都無照顧你嘅感受」。

《爸爸的便當》劇照

亦有部分網民支持事主家人的決定，「兩個大嘅都移民咗，照顧到自己，咪留嘢比個細佬，如果唔講比你聽到、送咗你先知，你咪又係不滿」、「一家人仲要做大都咁計較，唔怕尷尬你咪直接出聲話要平分囉，不過我prefer尊重老人家意見」、「其實冇計的，資源有限，女人可以靠男人，但你細佬冇得靠女人，係社會女人係easy mode既情況下，你老豆都係想你細佬玩得相對easy」、「作為家長，對子女嘅態度係要公平，但唔等同乜嘢都要平分，真係要計，父母陪每個仔女既時間、講幾多句，係咪都要一樣。成年人，應該知道父母無可能平等咁照顧每一個子女，總有人可以被照顧多啲，總有人係會被照顧少啲」。