港人$1000搭飛機由香港到廣州　讚2大服務完勝高鐵被嘲：交智商稅

自從高鐵新增香港西九龍站，不少香港人回鄉或者到中國不同省份旅遊時，都會選擇乘坐高鐵，不僅交通時間快，而且相對飛機較為便宜，而近日就有位港人分享自己坐飛機到廣州，意外引起網民熱議。



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近日有位港人在Facebook討論區「深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區」發帖文，分享自己乘坐國泰航空飛機到廣州，票價為$1076，飛行過程大概只有45分鐘，雖然高鐵座位較飛機闊落，但是「旅途中有私人娛樂，有飛機簡餐一份」，更表示有會員的可以到飛機貴賓室先作休息。事主更在文尾勸喻群組的「谷友」，下次如果到廣州花都區旅遊都可以嘗試乘坐飛機，「去花都區嘅朋友可以考慮坐飛機，我下次去花都都會選擇飛機」。

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而帖文一出後引起眾多網民留言討論，不少網民都認為乘坐高鐵比較節省時間，對事主乘坐飛機要夠浪費兩小時辦理登機手續表示不解，「兩個鐘前check-in…為咩？」、「等飛機起飛時間，坐和諧號已經到咗廣州」、「計埋check in、等行李，高鐵一定快過飛機」、「坐高鐵商務座舒服好多倍」、「去機場花時間，checkin又花時間，我喺樓下坐直通巴花嘅時間已經差不多，而且目的地落車點又方便」、「以時間同金錢兩方便去衡量，都完全無着數，去廣州除咗高鐵之外，其實仲有其他方法可以揀，但絕對唔會揀坐飛機去囉」、「住東涌可以考慮」。

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同時都有不少網民認為票價昂貴，此航線一般都是轉機乘客乘坐，「飛台灣來回都係千幾蚊」、「我聽日係上海返香港坐國泰都係665人仔咋」、「如果唔係轉機乘客，這個選擇確實有點傻，浪費時間金錢」、「戇居」、「多錢多時間啫，冇問題」。