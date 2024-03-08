政府工｜12份政府工月薪18-133K　牙科手術助理員DSE+零經驗有37K

私人市場太多不確定因素，打工仔若想每月有糧出，不用時刻擔心會否飯碗不保，加入政府無疑是不錯選擇，起碼薪優糧準。今日（８日)政府剛釋出多份政府工，當中有5份新鐵飯碗招聘，《開罐》精選了12份筍工讓大家參考，當中屬公務員約的牙科手術助理員只要DSE學歷，無須任何工作經驗，頂薪高達37K；民政及青年事務局也以24K招聘行政助理，任何學位均可申請，大家有無興趣跳槽?



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【衞生署-牙科手術助理員】

月薪:$18,965起

截止日期 : 21/03/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) (i) DSE五科考獲第2級或同等，或具同等學歷；或(ii) 中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(b) DSE或中學會考中文和英文考獲第2級/E級或以上成績，或具同等成績；並能操流利粵語；及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

(d) 申請人如持有或於2024年取得由香港菲臘牙科醫院頒發的「牙科手術助理員證書」或「牙科手術助理員文憑」，或已通過由衞生署或前醫務衞生署舉辦的「牙科手術助理員試用考試」，或具備同等資歷，會獲優先考慮。

(e) 申請人須遞交有關文件的副本以證明其(i)學歷；(ii)語文能力；及(iii)牙科手術助理員的資格(如適用)。

職責:

(a) 在牙科診所協助牙醫治理病人；及

(b) 在牙科診所內負責拍攝口腔內外X光片，消毒及供應牙科物料，並執行其他有關職務。

薪酬:

總薪級表第5點(每月港幣18,965元)至總薪級表第17點(每月港幣37,585元)。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請表格[G.F.340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書，連同入職條件(e)所列的文件，送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組 ，信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。

(d)在網上遞交申請的人士，須連同入職條件(e)所列的文件郵寄至上列聯絡地址，信封面須註明申請的職位名稱及網上申請編號，並在各證明文件副本上註明網上申請編號。

【發展局-助理園境師(工務科)】

月薪:$39,435起

截止日期 :21/03/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a)持有香港園境師學會認可的園境建築學位或學歷，符合參加該會專業資格考試的學術要求，或具備同等資格；

(b)在取得所需學歷資格後，具備最少兩年實習培訓及／或工作經驗，以符合參加香港園境師學會專業資格考試的培訓要求，或具備同等培訓或工作經驗；

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績；

(d)在綜合招聘考試能力傾向測試取得及格成績；以及

(e)符合語文能力要求，在綜合招聘考試的兩份語文試卷（中文運用和英文運用）取得一級成績，或具備同等資格。

(申請人如預期會在二零二四年十一月三十日或之前符合入職條件(a)及(b)項，便亦可申請。)

職責:

(a)協助處理與綠化、園境規劃及設計、園境管理和植物管理事宜有關的政策工作；

(b)協助處理因法例及地契規定而須進行的園境及綠化方面的規管和諮詢工作；

(c)協助規劃、設計和監督內部設計的園境工程項目，並協助執行工程管理職務，包括管理外判園境工程的合約和顧問工作；

(d)協助就綠化、園境規劃及設計、園境管理和植物管理相關事宜提供專業支援和意見；以及

(e)協助舉辦與綠化及園境事宜有關的公眾教育和外展活動。

薪酬:

總薪級表第18點(每月港幣39,435元)至總薪級表第27點(每月港幣60,065元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年，或直至獲取錄的申請人取得香港園境師學會專業會員資格或經香港園境師學會重新評定為具有效資格，或具備同等資格，以較遲者為準，試用期最長可達五年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)已填妥的表格送抵香港添馬添美道二號政府總部西翼15樓發展局工務科人事分組，信封上清楚註明「申請助理園境師職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

【發展局-園境師 (工務科)】

月薪: $68,940起

截止日期 : 21/03/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a)在97年1月1日或之後成為香港園境師學會專業會員，或97年1月1日之前取得專業會員資格，並經香港園境師學會重新評定為具有效資格，或具備同等資格；以及取得資格後有最少一年合適的工作經驗；

(b)獲香港園境師註冊管理局註冊為註冊園境師；

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績；

(d)在綜合招聘考試能力傾向測試取得及格成績；以及

(e)符合語文能力要求，在綜合招聘考試的兩份語文試卷（中文運用和英文運用）取得一級成績，或具備同等資格。

(申請人如預期會在2024年11月30日或之前符合入職條件(a)及(b)項，便亦可申請。)

職責:

(a)協助處理與綠化、園境規劃及設計、園境管理和植物管理事宜有關的政策工作；

(b)協助處理因法例及地契規定而須進行的園境及綠化方面的規管和諮詢工作；

(c)規劃、設計和監督內部設計的園境工程項目，並執行工程管理職務，包括管理外判園境工程的合約和顧問工作；

(d)就綠化、園境規劃及設計、園境管理和植物管理相關事宜提供專業支援和意見；

(e)舉辦和協助進行與綠化及園境事宜有關的公眾教育和外展活動；以及

(f)監督輔助技術人員及畢業見習生。

薪酬 : 總薪級表第30點(每月港幣68,940元)至總薪級表第44點(每月港幣116,165元)

聘用條款:獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)已填妥的表格，須送抵香港添馬添美道二號政府總部西翼15樓發展局工務科人事分組，信封上清楚註明「申請園境師職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。

【政府物流服務署-二級印刷技術員 (印刷分流) 】

月薪:$20,165起

截止日期 :21/03/2024 23:59:00

+ 6

入職條件:

(a) (i) 完成獲核准及相關的印刷學徒訓練計劃；或

(ii) 完成中三學業，或具同等學歷，以及具三年印刷業或在印刷工場於印刷過程中為印刷技術員提供支援的相關工作經驗；或

(iii) 完成小六學業，或具同等學歷，以及具六年印刷業或在印刷工場於印刷過程中為印刷技術員提供支援的相關工作經驗；或

(iv) 取得由職業訓練局頒發的中專文憑(廣告、包裝及印刷)或印刷數碼流程生產技術員基礎證書，或具備同等學歷，以及具兩年印刷業或在印刷工場於印刷過程中為印刷技術員提供支援的相關工作經驗；

(b) 具備相當於小六程度的中英文語文能力；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a)負責印刷分流工作的二級印刷技術員主要負責督導下屬及負責操作印刷機執行印刷職務，包括柯式印刷、活版印刷和數碼印刷; 保養和調校有關機器以維持良好運作;

(b) 以及在有需要時搬運及裝載印刷品。二級印刷技術員須穿著制服、輪班工作及在有需要時逾時工作; 以及被調派往不同的決策局及政府部門工作。

薪酬:

總薪級表第6點（每月港幣20,165元）至總薪級表第10點（每月港幣25,815元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

(a)申請表格[G.F.340 (7/2023修訂版)]可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)填妥的申請書須於2024年3月21日或之前連同學術和專業資格證書及修業成績單（本地及非本地）的副本，以及相關工作經驗證明文件副本（如適用），送達香港北角渣華道333號北角政府合署10樓政府物流服務署聘任小組。請於信封面上清楚註明「申請二級印刷技術員（印刷分流）職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(d)申請人如在網上遞交申請書，必須於2024年3月28日或之前，將所需證明文件副本送達上述地址（請在信封面和所有文件副本上註明網上申請編號）。

【房屋署-測量主任(工料)】

月薪:$24,380起

截止日期 :22/03/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)持有香港理工大學／理工學院，或香港專業教育學院，或工業學院／科技學院所頒發的建築學或測量（工料）學文憑或高級證書，或具備同等學歷；

(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；以及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a)擬備合約文件；

(b)審核新建樓宇或各項工程和維修工程的帳目；以及

(c)草擬招標規格和招標文件。

薪酬:

總薪級表第9點（每月24,380元）至總薪級表第22點（每月47,795元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請表格(G.F.340 (Rev. 7/2023))可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人將填妥的申請表格送達九龍何文田佛光街33 號房屋委員會總部第二座3 樓房屋署委任分組，在信封面上註明「申請測量主任（工料）職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)持有本港以外學府／非香港考試及評核局頒授的學歷人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。有關申請人請於2024年3月29日或之前把修業成績副本及證書副本郵寄到上述聯絡地址，及在信封面和文件副本上註明網上申請編號，以便進行學歷評審。

【政府統計處-助理資訊科技主任 (電腦系統組（二）) 】

月薪:$34,060

截止日期 :21/03/2024 23:59:00

+ 5

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒授的資訊科技學士學位，或同等學歷；

(b) 在取得有關學歷後具備至少兩年資訊科技的工作經驗；

(c) 在以下一個或多個領域具備至少兩年工作經驗：

(i) 推行資訊科技基礎設施及／或資訊科技系統；

(ii) 維護和管理資訊科技基礎設施及／或資訊科技系統；及

(iii) 採購資訊科技設備和服務；

(d) 具備至少一年推行資訊科技項目的工作經驗；及

(e) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

(申請人如具備 (i) 虛擬伺服器技術（例如Microsoft Hyper-V／VMware）及伺服器平台（例如Microsoft Windows Server）；及／或 (ii) 開發和維護Web應用系統的工作經驗，將獲優先考慮。)

職責:

(1) 協助協調及監察有關推行資訊科技系統的所有活動；

(2) 提供技術支援和監察資訊科技基礎設施和資訊科技保安事務，包括推行保安措施；

(3) 研究、評估、採購、安裝、維護和支援電腦硬件、軟件、通訊網絡、資訊科技專業服務和系統託管服務；

(4) 協助聯繫及協調相關方面，包括用戶、承辦商及其他決策局／部門，以開發／改善／推行資訊科技系統；

(5) 根據政府標準和用戶需求進行系統設計／修改；

(6) 編製系統規格和其他系統文件；

(7) 進行系統測試和驗收測試；

(8) 負責各項行政工作；及

(9) 執行其他相關工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘，為期約12個月。續約與否視乎受聘人的工作表現及屆時本處的服務需要而定。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（https://www.csb.gov.hk）下載。

(b)將已填妥的申請表格，連同詳細履歷、學歷的證書和修業成績表副本及／或技術資格的證書和修業成績表副本及工作證明副本，於截止申請日期或之前送達香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓19樓政府統計處電腦系統組（二）。請在信封面註明「申請助理資訊科技主任職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局的網站（https://www.csb.gov.hk）作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期或之前把詳細履歷、學歷的證書和修業成績表副本及／或技術資格的證書和修業成績表副本及工作證明副本交回上述聯絡地址或發送電郵至ncsc_it_recruitment@censtatd.gov.hk。

(d)請在信封面或電郵標題註明「申請助理資訊科技主任職位」及在信封面或電郵中和文件副本上註明網上申請編號。

政府統計處-資訊科技經理(電腦系統組（二）)

月薪: $79,135

截止日期 :21/03/2024 23:59:00

+ 6

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒授的資訊科技學士學位，或同等學歷；

(b) 在取得有關學歷後具備至少十二年資訊科技的工作經驗，其中至少六年擔任管理職位；

(c) 具備至少三年推行政府資訊科技項目的工作經驗；

(d) 具備至少三年管理資訊科技系統的系統分析及設計（SA&D）、推行和維護的工作經驗，而該系統採用 HTML5, CSS, Microsoft .NET framework, Internet/Intranet, PHP, XML, JSON和／或 JavaScript等技術，以及關係數據庫（例如 Microsoft SQL Server）；

(e) 具備至少三年在政府環境下採購資訊科技設備和服務及合約管理的工作經驗〔註(1)和(2)〕；及

(f) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

註:(1) 申請人須在申請表內詳述其學術資格和相關工作經驗，包括管理職責，並提供詳細履歷及以下文件的副本 (a) 學術成績單；(b) 畢業證書； 及 (c) 相關工作經驗的證明文件。

(2) 申請人如具備 (a) 使用 Microsoft .NET framework的3-Tier Web應用系統和Microsoft SQL Server的工作經驗；(b) 具備 PRojects IN Controlled Environments (PRINCE) 的工作經驗；及／或 (c) 持有有效的Project Management Professional (PMP)／PRINCE2的證書，將獲優先考慮。

職責

(1) 參與資訊科技系統的整體規劃、協調、開發、測試和推行；

(2) 監督資訊科技系統的設計／推行／改善，以及提供其他系統支援；

(3) 與用戶、承辦商和其他決策局／部門等相關方面聯繫和協調，以開發／改善／推行資訊科技系統；

(4) 規劃和管理外判項目，包括招標、合約磋商、合約管理、成果的品質保證、進度監察和服務驗收等，以及管理外判承辦商的表現；

(5) 管理內部和合約資訊科技人員，為資訊科技系統和服務提供系統維護和支援服務；

(6) 為外判承辦商、內部和合約資訊科技人員和用戶提供技術建議；

(7) 管理各項行政工作；及

(8) 執行其他相關工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘，為期約12個月。續約與否視乎受聘人的工作表現及屆時本處的服務需要而定。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（https://www.csb.gov.hk）下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請，須將已填妥的申請表格，連同詳細履歷、學歷的證書和修業成績表副本及／或技術資格的證書和修業成績表副本及工作證明副本，送達香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓19樓政府統計處電腦系統組（二）。請在信封面註明「申請資訊科技經理職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局的網站（https://www.csb.gov.hk）作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期或之前把詳細履歷、學歷的證書和修業成績表副本及／或技術資格的證書和修業成績表副本及工作證明副本交回上述聯絡地址或發送電郵至ncsc_it_recruitment@censtatd.gov.hk。

請在信封面或電郵標題註明「申請資訊科技經理職位」及在信封面或電郵中和文件副本上註明網上申請編號。

【政府統計處-資訊科技主任 (普查電腦系統科 )】

月薪: $60,065

截止日期 :21/03/2024 23:59:00

+ 5

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒授的資訊科技學士學位，或同等學歷；

(b) 在取得有關學歷後具備至少四年資訊科技的工作經驗；

(c) 具備至少兩年以下工作經驗 :

(i) 公共網上應用系統（public-facing web application）的資訊科技保安監察和事故應變；或

(ii) 管理流動裝置管理解決方案（mobile device management solution）；

(d) 具備至少一年監察承辦商推行外判資訊科技項目的工作經驗；及

(e) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

註:申請人如具備政府採購及／或管理虛擬等候房間解決方案的工作經驗，將獲優先考慮。

職責:

(1) 協助項目經理協調和監察有關推行2026年人口普查資訊科技項目的所有活動；

(2) 提供技術支援和監察資訊科技基礎設施和資訊科技保安事務，包括推行保安措施；

(3) 研究、評估、採購、安裝、維護和支援電腦硬件、軟件、通訊網絡、資訊科技專業服務和系統託管服務；

(4) 協助聯繫及協調相關方面，包括用戶、承辦商及其他決策局／部門，以推行資訊科技項目；

(5) 根據政府標準和用戶需求進行系統設計／修改；

(6) 編製系統規格和其他系統文件；

(7) 進行系統測試和驗收測試；及

(8) 執行其他相關工作。

聘用條款:獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘，為期約12個月。續約與否視乎受聘人的工作表現及屆時本處的服務需要而定。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（https://www.csb.gov.hk）下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請，須將已填妥的申請表格，連同詳細履歷、學歷的證書和修業成績表副本及／或技術資格的證書和修業成績表副本及工作證明副本，於截止申請日期或之前送達香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓19樓政府統計處普查電腦系統科 。請在信封面註明「申請資訊科技主任職位」。

(c )申請人亦可透過公務員事務局的網站（https://www.csb.gov.hk）作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期或之前把詳細履歷、學歷的證書和修業成績表副本及／或技術資格的證書和修業成績表副本及工作證明副本交回下述聯絡地址或發送電郵至ncsc_it_recruitment@censtatd.gov.hk。

(d)請在信封面或電郵標題註明「申請資訊科技主任職位」及在信封面或電郵中和文件副本上註明網上申請編號。

教育局-經理 (教育統籌委員會及策劃分部 ) (EDB/ECP/145/24)

月薪:$ 62,895

截止日期 :14/03/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)取得二級成績，或具備同等成績；

(c) 中英文良好；

(d) 擁有良好的溝通技巧和獨立解決問題的能力；

(e) 具備良好電腦應用知識，熟悉中英文打字(倉頡或速成輸入法)者優先；

(f) 於取得上述學歷後具備最少6年全職行政或管理資助計劃的工作經驗及良好工作記錄，其中2年須屬管理階層；

(g) 具備資訊系統管理、客戶服務或管理津貼計劃的相關工作經驗者優先；以及

(h) 具備在學校、公營機構或政府部門／決策局的工作經驗者優先。

職責:

(a) 督導員工處理學生津貼申請，包括處理安排發放津貼、覆核申請和查詢／投訴，以及追討多發放的津貼等；

(b) 協助學生津貼資訊系統的設計、優化、維護和運作，以遞交電子申請及補充文件、處理申請和製作報告作跟進用途；

(c) 與有關決策局／部門／分部和學校聯絡，處理申請、發放學生津貼及其推廣活動，包括策劃、進行資訊系統用戶驗收測試以改善／修正系統運作等；

(d) 擬備／更新學生津貼的學校通函和申請指引、有關宣傳活動的相關文件和內部參考資料如內部工作指引等；

(e) 行政支援及由上級指派的其他工作；以及

(f) 或須不定時工作。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。申請書須於截止申請日期或之前送達九龍觀塘觀塘道410號觀點中心10樓1001-3室 教育局教育統籌委員會及策劃分部學生特別支援組觀塘辦事處。

【民政及青年事務局-行政助理(民政事務部(2))】

月薪: $24,380

截止日期 :15/03/2024 18:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具同等學歷；

(b) 中英語文能力俱佳，並已達到相關語文能力要求，即在香港中學文憑考試／香港中學會考中，中國語文科和英國語文科考獲「第三級」／「C級」或以上成績，或具同等學歷；

(c) 在取得上述學歷後，具備最少一年處理一般行政或管理的全職工作經驗，符合此條件者佔優；

(d) 能操流利廣東話和英語，並對普通話有基本認識；

(e) 擅長使用電腦應用程式，包括微軟Word、Excel和PowerPoint；以及

(f) 具備良好的溝通能力和人際技巧。

職責:

(a) 提供一般行政支援服務；

(b) 進行調查研究、擬備資料摘要文件和編製報告；

(c) 為政府轄下的委員會、小組委員會和工作小組提供秘書和後勤支援服務；

(d) 協助統籌、監督和檢討獲贊助項目；

(e) 處理查詢和投訴事宜；以及

(f) 執行上級指派的其他職務。

聘用條款:

獲錄用者將按非公務員合約聘用條款聘用，合約為期12個月。

申請方法:

互聯網 X

郵寄✔️

(a) 申請人可到民政事務總署轄下各區民政事務處的民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]。該表格也可在公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 填妥申請表格後，須連同公開考試成績表、學業證書、資格證書、工作證明及其他證明文件的副本，一併送交香港添馬添美道2號政府總部西翼13樓民政及青年事務局民政事務部(2)。請在信封面註明「應徵行政助理職位」。

投資推廣署-國際業務總裁 （參考編號：SIRO/01/2024）

月薪: $133,090起

截止日期 :21/03/2024 17:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 具備最少12年的相關全職工作經驗，而該等經驗須在以下範疇取得：企業客戶關係管理、市場推廣及傳訊、投資推廣、經濟發展或海外市場業務發展；

(b) 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷；如有更高學歷者更佳；

(c) 對香港及環球市場營商環境具備充分認識和了解；具備投資推廣、市場推廣及傳訊，又或經濟發展方面的經驗者更佳；以及

(d) 中英文書面溝通技巧良好，亦須操流利廣東話、普通話及英語。

職責:投資推廣署現正物色一名充滿熱忱、以結果為本的優秀專才，擔任新設的國際業務總裁一職。你須運用卓越的策劃、執行及領導能力，帶領全球的投資推廣工作，為香港引進外來直接投資。

職責

(a) 管理國際業務小組及設於28個地點（不包括內地辦事處）的環球網絡，並帶領全球的投資推廣工作，吸引外來直接投資來港；

(b) 為海外的投資推廣團隊及顧問提供策略方向，協助他們在獲批的預算範圍內為其地區市場制訂及推行業務計劃；

(c) 與其他政府決策局／部門及相關機構合作，加強向全球投資者推廣香港的營商優勢及機遇；

(d) 支援海外團隊透過各種計劃及活動，以物色潛在客戶及達到整體績效指標，並加強及實現海外團隊與香港總部各小組之間的協同效應，從而實現部門目標；

(e) 與相關持分者接觸及合作，吸引與外來直接投資相關的人才；以及

(f) 支援首長級人員的公幹事宜，協助編寫各種簡報及報表，並在需要時執行其他指定職責及職務。

薪酬:港幣133,090至142,840元

聘用條款:獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，一般為期24個月。續約與否視乎屆時本署的服務需要及申請人的工作表現及品行而定。

申請方法:

(a) 詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信；以及

(b) 把完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk；以及

(c) 透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請。

由於面試邀請或其他通知將以電郵發出，申請人須於其申請中提供正確的電郵地址。

【投資推廣署-特別項目總裁 （參考編號：IRO/01/2024） 】

月薪 $ 98,810

截止日期 :21/03/2024 17:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 具備最少10年的相關全職工作經驗，而該等經驗須在以下範疇取得：項目管理、業務發展、市場推廣及傳訊，又或客戶管理；具備政府或公共機構工作經驗者更佳；

(b) 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷；如有更高學歷者更佳；

(c) 中英文書面溝通技巧卓越，並能操流利廣東話、普通話及英語；

(d) 精通以下應用程式︰Microsoft Word、Excel及PowerPoint；以及

(e) 具備拍攝／編輯影片、社交媒體推廣及數碼市場推廣經驗者更佳。

職責:

(a) 協助推行計劃，以達到業務目標；

(b) 收集客戶意見，並協助運作及檢討跨部門／機構轉介機制，進一步推動方便營商的環境；

(c) 協助監察前線小組的業務表現，如有表現問題時向首長級人員提出，並建議解決方法；

(d) 與各小組聯絡，確保舉行的投資推廣活動有效並能發揮影響力，並確保財政預算運用得宜；

(e) 協助各首長級人員推行各項投資推廣措施，包括但不限於：職務訪問、公開演講、數碼市場推廣、與客戶及持分者聯絡；

(f) 擬備及統籌各項簡介、文件及報表；製作專業的簡報及演辭，並在有需要時進行研究；

(g) 參與業務會議／活動，並進行所需跟進工作；以及

(h) 在有需要時支援其他工作及執行其他職務。

聘用條款:

獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，一般為期24個月。續約與否視乎屆時本署的服務需要及申請人的工作表現及品行而定。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄 X

申請人必須於2024年3月21日下午5時正（香港當地時間）或之前遞交以下文件：

(a) 詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信；以及

(b) 把完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk；以及

(c) 透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請。