日本潮推「龍角散溝奶茶」創新飲法！網民激讚新口味：超似這飲品

日本網民經常會想出一些新奇的食譜，杯麵炒飯和雪米糍多士等創意料理都引起極大迴響，甚至傳到香港、有不少YouTuber更會實試。最近日本就有網民力推「奶茶+龍角散」的意外配搭後瘋傳，引起網民熱論爭相模仿。



近日日本大熱龍角散溝奶茶（圖自X）

日本的龍角散化痰止咳喉糖一直非常暢銷，早前更因為被內地網民捧為「神藥」，不少遊客搶購，一度全國缺貨。日前以「廢人出租」聞名的森本莊司（Shoji Morimoto）在X上載圖片講到，有網友在網上看到有人介紹「奶茶+龍角散」的配搭，實試後覺得很好喝、想介紹及其他人，於是就委託他實測。

（圖自X）

做法非常簡單，只需買一包原味的龍角散喉糖，拿出一粒加入準備好的熱奶茶就完成了。Morimoto表示如網友所講，龍角散奶茶的確好喝，引起網民熱論。當中有網民就講到，龍角散含有桔梗、杏仁和甘草等各種中草藥，味道可能會與使用多種香料製成的印度奶茶相似。也有網民指出龍角散奶茶感覺很適合在花粉季及流感時飲用。

貼文瘋傳後，亦有不少網民親自實試龍角散配奶茶，但感想似乎兩極化。有部分網民就大讚這個配搭好喝，奶茶的甜味被稍微壓制，而且喝完後喉嚨非常舒服；配搭甜品蛋糕就更完美。而若覺得不夠甜，加入蜜糖亦很搭。亦有網民講到若有喉嚨痛，可以多放幾粒龍角散，不但好喝還對消除不適很有效。

不過，亦有網民認為龍角散很難溶化，而且喉糖濃烈的草本味即使混入奶茶裡面也未能被掩蓋。「聽講好好飲，但係整緊嗰陣搞到好大陣好似配藥房咁嘅味」，而且紅茶本身的香氣亦完全消失，認為還不如分開吃比較好。