遊日注意！東京地鐵車廂床蝨再肆虐　網民製「日本床蝨酒店地圖」

日前，有多個城市傳出受床蝨攻擊的壞消息，人人外出都擔心惹上這隻「麻煩友」。近日，有日本網民在社交平台發帖，指與妻子乘坐日本東京的地鐡回家時，車廂座位上驚見一隻疑似床蝨的昆蟲，嚇得他們馬上站起來。此外亦有不少日本網民在不同路線車廂發現疑似床蝨，當中包括港人旅遊熱門路線！



日本網民車廂驚見疑似床蝨的帖文（X截圖）

近日，有日本網民在社交平台X（前稱Twitter）發帖，他稱當時與其妻子乘坐日本東京的地鐡回家時，驚見車廂座位上有一隻疑似床蝨。他形容這隻疑似床蝨約5毫米長，嚇得他們馬上站起來「我們都站起來了，因為我們都驚慌失措和害怕。」

日本網民車廂驚見疑似床蝨（X相片）

發現後他和妻子都將床蝨屍體交給了車站職員，並告知職員車廂驚見疑似床蝨一事。他亦指當時乘坐的是JR宇都宮線，他們從上野站上車乘搭到宇都宮站，亦是二人經常乘坐的路線。隨後回到家中，他們亦馬上消毒全身衣物和處理行李。

亦有不少網民在社交平台發文，指在東京其他地鐵路線的車廂中都有發現疑似床蝨。除了JR宇都宮線，更有上野東京線、湘南新宿線、高崎線、東海道線等，當中大部分路線更是港人到東京旅遊的熱門路線。日本網民更互相提醒大家小心提防床蝨，切勿將牠們帶回家中。

(unsplash圖片)

日本網民對此都表示極度擔心，大批網民留言：「很可能會在建築物和飯店地板上鋪設的方塊地毯和地毯上發現它們。」、「太可怕了！看來很快就會傳遍全國。我不能坐在火車或公車上。我不敢坐計程車」、「一想到會帶回家，我除了恐懼什麼也感覺不到。」

《具景伊》劇照

日本網民亦為此製作了「日本床蝨酒店地圖」顯示出現疑似床蝨的地點，裡面除了遊客常到的熱門地點，亦有不少熱門酒店，例如香港人最愛的東京新宿歌舞伎町APA飯店，還有大阪天滿橋京阪飯店等都在2023年都出現過床蝨而被記載在地圖上，不過酒店對此都表示已徹底清潔乾淨。

日本網民亦為此製作了「日本床蝨地圖」顯示出現疑似床蝨的地點

床蝨｜化學博士K.Kwong教用$3神器滅蝨 加入砂糖曱甴、螞蟻都死!

萬一不幸將床蝨帶回家中，都有由化學博士K.Kwong分享的「3分鐘化學：硼酸滅蟲」方法立刻滅蝨！他指坊間賣幾百港元的滅蟲藥「硼酸鹽」其實是固體酸「硼酸」的水溶液。將硼酸混水製成水溶液噴在需滅蟲的地方後，水分會蒸發，化爲微粒粉末遺留在物件上。

而昆蟲很喜歡自己身體乾淨，當身上黏到硼酸粉後牠就會想辦法弄走。不過硼酸粉部分結晶是尖的，黏住昆蟲之外也令牠們清潔自己的時候會刺穿保護外表皮的脂肪質，令部分昆蟲因此容易脫水最後死亡。另外有部分昆蟲用口幫助清潔，從而吸入硼酸，硼酸會破壞昆蟲的神經和胃部，從而滅蟲。

不過K.Kwong亦表示「唔該噴嘅時候戴口罩因為呢啲微粒乾咗可以入肺」，提醒市民因爲始終硼酸有毒，雖然接觸到少量問題不大，但還是少吸為妙。至於溝水的比例，並沒有指定，水溶液乾了一樣變成微粒結晶。