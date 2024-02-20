日本潛規則 ｜新幹線座位用腳踏板要除鞋嗎？一個方法分辨著定除

到日本旅行時，新幹線是最常用的交通工具之一。因為長途的列車比較多，新幹線除了作為比一般JR地鐵座位舒服之外，在前面的座位背後亦配有一個腳踏板，讓乘客可以雙腳放鬆，坐得更舒服。日前有網民就問到，究竟踩上腳踏板時需要除鞋嗎？



（小紅書）

日前有網民在小紅書上分享到，乘搭新幹線時發現有腳踏板，覺得很有趣就穿著鞋踩上去將它翻來覆去。但到了下一個站，有一名日本女生上車後，將鞋脫下後擺放好，才將腳放上腳踏板。令Po主疑惑在新幹線使用腳踏板板時是否需要脫鞋才能使用。

有網民就留言講到「大家都脫鞋踩，不傳染腳氣？」，亦有網民認為「只是日本喜歡脫鞋罷了」，而且若有腳臭也會影響到其他人，並不需要脫鞋使用腳踏板。

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那麼到底有沒有需要脫鞋呢？其實新幹線的腳踏板可以調整高低，亦有可以翻開的雙面摺疊設計。而Po主上載照片的那一面腳踏板就無需要脫鞋。該如何分辨呢？根據不同地區車輛，顏色紋樣都可能會有分別。但最簡單的分辨方法就是留意腳踏板表面的材質是否與地板相同，若材質一致可以穿著鞋直接踩上去。與地板不一樣，或與座椅同樣材質的腳踏板就需要脫鞋才能踩上去。

大家下次乘搭新幹線時就要記住這個冷知識，以免擺烏龍啦！