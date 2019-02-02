跨性別女子TomoKelly：不出櫃也可過活　但不對自己坦誠最痛苦

「我曾經是男仔，又曾處於男女之間。我想，我是作為一個人，存活在這世界上。」

TomoKelly留學日本多年，說得一口流利日文，她有自己的youtube channel，閒時拍攝日常生活短片，談有趣的話題，也會教人日文。她最近主演電影《女人就是女人》，飾演渴望成為女生但原生性別為男生的中學生，在電影中，她回憶起自己的往事，有一句對白大喊「我會做返女仔㗎！」；如今的她，活潑而勇敢，面向大眾談性別議題，不怕網民的嘲笑，她最開心的，是能夠坦誠面對自己。

她自三歲起已發現自己有想做女生的傾向，但礙於社會風氣和身邊人的感受，唯有一直壓抑欲望至16、17歲。後來她覺得要重新掌握自己的生命，便決定到日本留學，融入當地的跨性別圈子，並認識跨性別藝人春菜愛，「她又美麗，又願意搞笑，願意樂觀去對待所有人、以及對她的負評或不同的評語，她一下子打動了我。」因此她遠洋向家人「出櫃」，並開始以女裝示人。

「我花了那麼多年，終於做回自己，我最大的感受是，為何不一早出櫃？有人會說，其實你一輩子不跟人說，不讓人知道也是可以的，但若不能對身邊的人坦誠，特別是不能對自己坦誠，我覺得這是最大差別、最痛苦的。」