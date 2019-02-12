【5.6億瀕危物】香港淪走私重地　檢獲量等同殺3千大象

「象牙只是裝飾品、犀牛角只是指甲，是絕對不需要的物品。」關注非法交易組織ADM Capital Foundation的環境項目主任Rosana說。 今年一月，關注野生動物貿易的組織發表報告，指香港淪為非法野生動植物貿易的主要中心之一，導致全球滅絕危機。調查指，非法集團從45個國家走私野生物種到香港，68％來自東非，經香港轉運到亞洲地區，主要目的地為中國。調查指，2013至2017的5年間，緝獲的野生動植物量為1456公噸、貿易額估計增加了1600％，總價5.6億港元。2013至2017年，香港海關在本港緝獲的屍體及活體動物數量等同3千隻大象、9萬7千隻穿山甲和51隻犀牛被殺；更發現2萬多隻活龜。香港海關曾檢獲10隻安哥洛卡象龜，佔當時全球數量的2%。

據IUCN估計，全球每5分鐘就有1隻穿山甲被殺、每15分鐘就有1隻大象死於盜獵，全球犀牛只剩27600隻。Rosana說：「心情是沉重的，以及覺得我們不夠時間了，我們每一天很努力地做，但野生動物每一天都被屠殺。」

雖然這個議題看似不會直接影響大眾的生活，但Rosana指出「在上環是可以買到穿山甲的，香港是一個轉口點，犯罪集團是經香港轉口至中國，因此香港都是幫兇。」她認為香港政府不能對每天發生在香港的非法交易視而不見，「香港是絕對具有條件打撃野生罪案，訂下好榜樣予世界看」，她指出香港立法禁運象牙後，不少東南亞城市的非政府組織，都游說當地政府以香港作為榜樣，立法禁運象牙。

在調查期間，她曾多次到法庭聽審，知悉走私47公斤象牙的帶貨者監禁8個月、走私624頭龜的走私客被罰款18萬港元、不到20％穿山甲販運被起訴。組織認為現時法例阻嚇力不足，又指出「就算你如何重判，這些都是帶貨者，他們是貪圖小利去博一博。但我們要打撃、面對和針對的，是背後的犯罪集團。」

組織倡議將罪行列入《有組織及嚴重罪行條例》監管、海關設立野生動植物犯罪專注組以及擴展野生動植物貿易數據庫和法證專業。

（ADM Capital Foundation Report 'Trading in Extinction: The Dark Side of Hong Kong’s Wildlife Trade'）

（ADM Capital Foundation Report 'Trading in Extinction: The Dark Side of Hong Kong’s Wildlife Trade'）

（ADM Capital Foundation Report 'Trading in Extinction: The Dark Side of Hong Kong’s Wildlife Trade'）