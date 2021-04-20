居摩梭墮崖險死覺醒　前大學講師義教心靈輔導課：盼社會多點平安

撰文： 陳芷慧 最後更新日期： 2021-04-20 17:27

周華山僅26歲便先後在理工大學、香港大學當講師，30餘歲賺取人生第一個一百萬，驚覺那快樂僅是翻開銀行存摺的一剎那。他毅然辭職，帶着一個行李箱前往摩梭「女兒國」生活五年做文化研究。那是一個極貧脊的地區，「第一天去到，我墮下山崖。」他憶述。舊日的華山，隨之而去，從崖下爬上來的是一個新造的年輕人。

「即使生活貧窮，但原來也很快樂。」華山回到香港後開始實踐斷捨離人生，沿用前業主殘舊霉黃洗衣機、雪櫃；「因反對消費」甚至不參加別人的婚禮；不開冷氣、熱水爐壞了四年來沖「凍水涼」，「我很想體驗一下如何以最小的資源都可以生存，而且活得快樂。」，「斷捨物質是最容易，最難的是斷捨自我（ego)。」周博士說。

他拉開抽屜，翻開年輕時的舊照，一身古著文青的打扮，流露出對顏色配襯的執著，鏡頭前擺出各式各樣高難度而浮誇的男模特的姿態，像要告訴世人「沒有人能不察覺我的存在。」周博士說：「我就是那種虛榮的人。」記者問：「你現在如此地生活，是懲罰過去的自己嗎？」他搖頭說不，續言：「但我不認同過去的自己。斷捨自我，仍是我今天仍在學習的事情。」

90年代的華山，專注性別文化研究，走在性別平權前頭的路上。今年的華山，他更專注精神健康及生命教育。2006年創「自在社」，推廣正念教練學，這一年來每天從不間斷地分享有關情緒健康的短片。他說，斷去舊我，但不斷對入世的心及對社會的批判。

周博士：「無數次在生死的邊緣，我餘生只想做對社會有價值的事。」

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