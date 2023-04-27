難民律師捱9年終成合法勞工 決心支援尋庇護者：奉上餘生貢獻社群

東非難民 - Aimé Girimana

若聲請失敗被遣返我會被捕﹐最壞的情況會是被殺害。 東非難民 - Aimé Girimana

Aimé Girimana是來自非洲東部國家布隆迪的律師，他在2004年來港尋求庇護。初來港時，由於法例規定免遣返聲請人不可在港工作，只有聲請獲確立才可提出工作申請，Aime 歷經波折才在2013年成為首位在港合法工作的難民。他坦言最初求職的過程並不好受，時刻承受無法自給自足的壓力，也無法計劃自己的明天。

Aime 最終找到了一份在人道主義組織的工作，早年的經歷讓他決心要幫助在港難民及尋求庇護人士，一方面向他們派發食物、物資等日常生活所需，另一方面則舉辦分享會等活動，讓更多人了解難民真實狀況，希望能改變社會對他們的負面標籤。Aime 多年來服務在港難民，讓他成為香港紅十字會舉辦的「香港人道年獎2022」得獎者之一。

Aimé Girimana是首位在港合法工作的難民，多年來積極支援在港難民及尋求庇護人士。(紅十字會提供照片)

去年12月，保安局在去年12月更新遣送政策，若高等法院原訟庭拒絕免遣返聲請人的司法覆核申請，入境處可立刻將他們遣送。Aime 說消息一出，整個難民社群都充斥不安及恐懼，無時無刻都擔心自己會消失。Aime認為，任何人在任何時候都有可能成為難民，因此所有人都有責任幫助難民。他又期望難民可以得到合法工作機會，讓他們有機會回饋社會，達致雙贏局面。

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