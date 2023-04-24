港燈停電搶修獲賞金 市民斥機制不合理：公用事業搶修是應份

港島多區於上周三（19日）凌晨停電約48分鐘（陳永武攝）

港島多區於上周三（19日）凌晨停電約48分鐘，是工程人員意外接駁後備電纜而引致。根據兩電與政府簽訂的《管制計劃協議》，若電力公司可於平均65分鐘內恢復供電，就可以獲得額外0.015%准許回報，條文並無就事故起因訂下限制，變相因人為錯誤導致的停電，只要復供得快，同有獎賞。

恢復供電時間的獎懲機制（立法會文件）

恢復供電 港燈3年共獲逾2500萬元獎勵

以今次港島大停電為例，如港燈今年再無其他事故，反而可因為今次失誤，而額外賺取0.015%准許利潤，以港燈去年賺取29.54億元計算推算，即相等於約553.9萬元。

根據環境及生態局資料，過去2019至2021年的三個年度發生停電後，港燈平均電網供電復電時間為54至55分鐘，因而得到調高准許回報率0.015%，合共獲2,500萬元「獎勵」，三年依次獲790萬、830萬及880萬元。而中電三年間恢復供電均為48分鐘，合共獲賞5,360萬元，即兩電因停電反獲合共7,860萬元的獎勵。

「做錯有獎」機制不合理

今次事件可見，這「做錯有獎」的機制存有漏洞，令兩電有機會毋須因嚴重事故罰款，反倒可從中獲利。當局應檢討現行協議，例如考慮停電是否人為導致、停電影響人數等決定賞罰，令電力公司可承擔基本社會責任。

環境及生態局局長謝展寰則指，已建議港燈如按《管制計劃協議》機制獲得獎賞，應將賞金回饋用戶。

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